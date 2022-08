Un retour victorieux pour Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard disputait un premier match en près de 17 mois, dimanche à Vancouver, et son retour a été victorieux. Avec l’aide de sa compatriote Kayla Cross, elle a vaincu la paire composée des Italiennes Elisabetta Cocciaretto et Lucia Bronzetti 6-1, 6-7 (3) et 10-4.

La paire gagnante a réalisé pas moins de huit bris en 14 occasions dans la rencontre. En première manche, elle a remporté les quatre jeux que ses adversaires ont amorcés avec les balles en main.

Le tandem de l’unifolié a lui-même été brisé cinq fois, mais a tout de même remporté 63 % des échanges lorsque sa première balle était en jeu.

Bouchard et Cross pourraient maintenant être confrontées à l’Américaine Asia Muhammad et à la Japonaise Miyu Kato, favorites pour l’emporter dans ce tournoi. Celles-ci devront toutefois écarter l’Espagnole Marina Bassols et la Grecque Despina Papamichail au premier tour.

Avant ce tournoi WTA 125, pour lequel la Québécoise a reçu une invitation et auquel elle participera également en simple, son dernier match remontait au 16 mars 2021. Elle s’était alors inclinée devant la Chinoise Lin Zhu au tournoi de Monterrey, au Mexique. Elle avait ensuite subi une opération à l’épaule.