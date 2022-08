Un Canada indiscipliné vient à bout de la Finlande

Équipe Canada junior a terminé sa phase préliminaire du Championnat mondial de hockey junior au sommet du Groupe A en raison d’une quatrième victoire en autant de matchs, cette fois, par la marque de 6 à 3, lundi à Edmonton.

En avance 5 à 1 après 40 minutes de jeu, les Canadiens ont gardé les espoirs des Finlandais en vie en écopant de plusieurs punitions. Will Cuylle a d’ailleurs été chassé de la rencontre, après avoir écopé d’une pénalité majeure pour avoir donné du genou, en plus de recevoir une inconduite de partie. Donovan Sebrango, Ethan del Mastro et William Dufour ont aussi reçu une punition mineure chacun, mais les représentants du pays scandinave n’ont été en mesure que de concrétiser une seule fois durant ces opportunités, par l’entremise de Roby Jarventie.

Avant cette troisième période plus difficile, les Canadiens avaient dominé le reste du match, marquant les trois premiers filets, en première période. Brennan Othmann, Tyson Foerster et Connor Bedard ont tous fait scintiller la lumière rouge.

Ridly Greig et Mason McTavish en ont ajouté en deuxième période, tandis que William Dufour a complété la marque dans un filet désert.

Samuel Helenius, en première période, et Joakim Kemell, au dernier tiers, ont été les autres buteurs de la Finlande, qui a déjoué le gardien canadien Dylan Garand trois fois sur 25 lancers.

Présences de Joshua Roy

PRESENCES_ROY -

Présences d'Oliver Kapanen