Les Orioles continueront-ils de surprendre tout le monde?

Au grand étonnement de plusieurs, les Orioles de Baltimore sont dans la course pour une place en séries éliminatoires du baseball majeur cette saison et leur directeur général, Mike Elias, croit que son équipe peut causer une surprise de taille à la fin du calendrier régulier.

La formation du Maryland accusait un retard d’un match et demi au classement du meilleur deuxième de la Ligue américaine avant d’affronter les Blue Jays de Toronto, lundi soir. Pourtant, l’organisation a laissé aller le releveur Jorge Lopez, parti chez les Twins du Minnesota, ainsi qu’un de ses meilleurs éléments offensifs en Trey Mancini, refilé aux Astros de Houston, au début du mois et rien ne montrait un réel désir de grimper les échelons. Or, les joueurs en uniforme font tout en leur pouvoir pour déjouer les pronostics, le club affichant un dossier de 59-55.

«Je pense que nous accéderons aux séries, a déclaré Elias, dimanche, tel que rapporté par le réseau MASN. J’aime la direction que nous empruntons. J’estime que ce groupe a la capacité de batailler pour le prochain mois et demi.»

Reste que le DG et ses adjoints regardent plus loin et la saison morte sera importante à leurs yeux, question d’améliorer les effectifs en place. Davantage de moyens – financiers – pourraient donc être pris afin de permettre aux Orioles de lutter à armes un peu plus égales avec les Yankees de New York, entre autres.

«Notre plan pour l’hiver prochain a toujours été d’augmenter la masse salariale, a admis le DG. Je crois que beaucoup de cela sera relié à nos joueurs qui se retrouveront en arbitrage, mais nous prévoyons aussi explorer de manière plus agressive le marché de l’autonomie. Peut-être qu’il y aura des échanges pour des gars ayant un contrat ou étant à la fin de leurs années d’arbitrage. Et selon moi, les succès de la première moitié de campagne ont consolidé ces plans.»

Une contribution diversifiée

Ceux s’interrogeant sur les raisons des succès de l’équipe dirigée par le gérant Brandon Hyde peuvent regarder le rendement à l’attaque de nombreux joueurs. Sept d’entre eux ont claqué au moins 10 circuits en 2022; entre autres, le voltigeur Anthony Santander revendique 20 longues balles, en plus de dominer les siens avec 60 points produits.

Au monticule, aucun artilleur ne compte 10 victoires, mais Jordan Lyles est tout près avec sa fiche de 9-9. Il est d’ailleurs le seul à Baltimore ayant dépassé le plateau des 100 manches lancées. Pour sa part, le releveur Felix Bautista semble avoir pris avec conviction le relais après le départ de Lopez. Il présente une moyenne de points mérités de 1,69.