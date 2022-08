Les Jets à l’aise avec le plan Joe Flacco

En raison de la blessure au quart-arrière Zach Wilson, les Jets de New York risquent de s’en remettre au vétéran Joe Flacco pour guider leur attaque durant les prochaines semaines, mais leur entraîneur-chef Robert Saleh ne semble nullement inquiet.

Pourtant, Flacco a perdu ses cinq départs avec l’équipe de la Grosse Pomme depuis 2020, lui qui a amorcé quatre rencontres il y a deux ans avant d’effectuer un retour à New York l’année suivante après un bref séjour chez les Eagles de Philadelphie. Par ailleurs, si le natif du New Jersey entame la campagne comme pivot numéro 1, il disputera son premier match contre les Ravens de Baltimore, la formation qu’il a menée à la conquête d’un Super Bowl et pour laquelle il a oeuvré pendant 11 saisons.

«Joe est un professionnel. Il a déjà vécu cela, il a réussi, ayant été un joueur par excellence du Super Bowl et un champion du monde. Également, il a obtenu de gros contrats et il remplit toutes les conditions auxquelles vous pouvez penser», a déclaré l’instructeur-chef au site NFL.com.

Néanmoins, Saleh a voulu se faire rassurant à propos de Wilson, tombé au combat lors d’un duel hors-concours contre les Eagles, vendredi. Le pilote a confirmé deux jours plus tard que le joueur concerné devra subir une arthroscopie au genou pour traiter une contusion osseuse, ainsi qu’une déchirure du ménisque. La durée de son absence sera de deux à quatre semaines, donc sa présence à la partie inaugurale demeure incertaine.

«Je pense qu’il s’en tirera. Il manquera le reste du calendrier préparatoire. Nous verrons comment ça se passera avec le genou de Zach, mais nous avons toute la confiance au monde en Joe», a-t-il souligné.

Un homme heureux

Flacco, 37 ans, a mentionné précédemment être enthousiaste à l’idée de jouer un rôle de mentor auprès de son coéquipier. Reste qu’il ne refusera jamais une mission sur le terrain.

«Je suis heureux de mon rôle. J’aime être ici pour me concentrer complètement sur ce que je dois faire. Après la séance d’entraînement, je veux pouvoir dire que j’ai connu ma meilleure journée. C’est sur cela que je porte mon attention. Je suis content de ce que j’accomplis en aidant un jeune homme, a-t-il expliqué. Je ne le ferais pas si je n’avais pas le désir d’être efficace dans mes actions et si je ne croyais pas être capable de jouer.»

L’ex-porte-couleurs des Ravens a réussi 27 de ses 42 passes en 2021 pour trois touchés et aucune interception.