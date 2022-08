Les Blue Jays perdent malgré le retour de Springer

Les Blue Jays ont perdu 7 à 3, lundi soir au Rogers Centre, contre les Orioles de Baltimore, mais la bonne nouvelle, c’est que George Springer s’est montré en forme à son retour au jeu.

Springer, qui a réussi deux coups sûrs en plus de soutirer un but sur balles, revient à temps pour le dernier droit qui déterminera si les Jays (61-53) seront des éliminatoires en octobre. Pour le moment, les Orioles (60-55) ont encore réduit l’écart entre les deux clubs au classement.

Inséré au premier rang de la formation offensive à titre de frappeur de choix, Springer a été accueilli par des encouragements de la foule torontoise. C’est toutefois à son deuxième tour au bâton, en fin de troisième manche, que le numéro 4 a réellement fait sentir sa présence avec un double contre le lanceur Kyle Bradish.

Le coup sûr aurait pu propulser les siens, mais l’inefficacité du partant japonais Yusei Kikuchi au monticule pour les Jays semble avoir contrebalancé. Le contexte sera plus propice à la victoire pour Toronto, mardi, avec Alek Manoah sur la butte.

Springer a aussi obtenu un simple, en septième manche, mais ses coéquipiers n’ont pas suivi. Il a atteint les sentiers une troisième fois, en fin de neuvième, avec une passe gratuite, mais Vladimir Guerrero fils a complété le match en frappant dans un double-jeu.

«Vlad Junior» : un 24e circuit

Guerrero fils, dont la séquence de 22 parties avec au moins un coup sûr avait pris fin dimanche dans une défaite contre les Guardians de Cleveland, a précédemment remis les pendules à l’heure de belle façon, frappant un circuit en fin de cinquième manche. Il s’agissait d’une 24e longue balle pour «Vlad Junior» cette saison.

Malgré le résultat du match de lundi, le retour de Springer tombe à point pour les Jays, qui avaient perdu six rencontres sur huit durant l’absence de leur «bougie d’allumage». Rappelons que l’Américain avait dû accorder une période de repos de 10 jours à son coude droit en raison d’une inflammation.

Ayant été sélectionné pour le match des étoiles cette saison, Springer a maintenant réussi 15 doubles et 18 circuits à ses 90 premières parties de la campagne.

Compliqué pour Kikuchi

Au monticule, Kikuchi (4-7) a été limité à trois manches et un tiers de travail, lundi soir, ayant alloué six points, dont trois mérités. Il a le don de se compliquer la tâche, lui qui a effectué 80 lancers -23 en première manche- et permis notamment trois buts sur balles.

Le long circuit de deux points de Ryan Mountcastle à ses dépens, en début de troisième, n’avait à rien à voir avec la malchance... Encore en quatrième manche, quelques instants avant de quitter la rencontre, un mauvais relais au deuxième coussin qui visait à prendre un coureur à contre-pied est venu le hanter. Sur la séquence, le joueur des Orioles a pu avancer au troisième but, puis il a croisé la plaque payante sur un optionnel.

- Vladimir Guerrero fils a fait plaisir à la foule du Rogers Centre avant même le début de la rencontre. Il s’est amusé à lancer de nombreuses balles en provenance du terrain, atteignant même le niveau supérieur du stade. Ça prend un bon bras...