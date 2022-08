La course aux éliminatoires se poursuit à TVA Sports

Les Blue Jays reçoivent les Orioles de Baltimore à Toronto, ce soir, dans le premier match d’une série de trois qui sera très importante dans la course aux éliminatoires.

La rencontre sera présentée dès 19h à TVA Sports.

Bien positionnés dans cette course en vertu de leurs 61 victoires, les Jays ont néanmoins cinq, voire six équipes qui leur soufflent dans le cou, dont les Orioles, un match et demi derrière eux.

Toronto ne s’aide d’ailleurs pas beaucoup depuis quelques jours, n’ayant remporté que trois de leurs dix derniers matchs.

Baltimore s’est également refroidi après sa séquence de cinq victoires de suite d’il y a deux semaines.

Le gaucher Yusei Kikuchi (4-6) amorcera la partie au monticule pour Toronto. Son vis-à-vis sera le droitier Kyle Bradish (1-4)

Bonne soirée de baseball sur nos ondes!