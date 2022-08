Kevin Durant va-t-il prendre sa retraite?

Le joueur-vedette Kevin Durant pourrait opter pour la retraite si jamais il est contraint de demeurer dans le giron des Nets de Brooklyn, aux dires d’un dirigeant de la NBA.

C’est ce qu’a précisé lundi le correspondant Marc Stein, du média Substack, sans révéler l’identité du représentant concerné. Toutefois, celui-ci a ajouté que le vétéran de 33 ans serait prêt à «causer un tremblement de terre» pour forcer les Nets à conclure un échange l’impliquant.

Les spéculations entourant Durant depuis la conclusion des séries éliminatoires vont bon train. Le joueur de basketball ne voudrait pas jouer pour l’entraîneur-chef Steve Nash et a exigé un transfert en juin. Pourtant, moins d’un an auparavant, il avait accepté une prolongation contractuelle de quatre ans et de 198 millions $; celle-ci entrera en vigueur cet automne.

Quelques formations, notamment les Suns de Phoenix et le Heat de Miami, ont été évoquées quant à une transaction potentielle. En 2021-2022, l’ancien des Warriors de Golden State entre autres a inscrit 29,9 points en moyenne par rencontre.