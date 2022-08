Jonathan Osorio au sommet de sa forme

Au sein d’un Toronto FC complètement transformé au mois de juillet, Jonathan Osorio semble avoir retrouvé ses marques. Auteur de cinq buts à ses six derniers matchs, il est ainsi au cœur d’une séquence sans défaite qui a ramené l’équipe dans la course aux séries éliminatoires.

Depuis la défaite de 1 à 0 devant le CF Montréal, le 16 juillet dernier, la formation torontoise n’a pas perdu dans la Major League Soccer (MLS). Avec trois victoires en quatre parties, elle ne pointait, lundi, qu’à quatre points d’un quatuor formé de l’Orlando City SC, de l’Inter Miami CF, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre et du FC Cincinnati, respectivement sixième, septième, huitième et neuvième au classement dans l’Est. Seules les sept premières formations de chaque association accèdent au bal d’après-saison.

Pour en revenir à Osorio, il est en voie de connaître sa meilleure saison offensive en carrière, lui qui dispute une 10e saison à Toronto. Il s’est d’ailleurs attiré les éloges de certains coéquipiers et de son entraîneur-chef Bob Bradley après la plus récente victoire aux dépens des Timbers de Portland.

«Je ne sais pas si c'est le meilleur football qu'il ait joué, mais il est certain qu'il joue merveilleusement bien maintenant, a déclaré son coéquipier Chris Mavinga, selon des propos rapportés par le site officiel de l’équipe. Nous avons besoin d’"Oso" pour jouer comme ça.»

«Son rôle n’a pas changé, a quant à lui lancé Bradley. C'est juste que plus l'équipe peut jouer un bon football, plus vous voyez à quel point il est intelligent et à quel point c'est un bon joueur.»

Philosophie

Ce retour en forme coïncide également avec l’arrivée de trois joueurs italiens en Federico Bernardeschi (trois buts en quatre matchs), Lorenzo Insigne (deux buts en quatre matchs) et Domenico Criscito.

Outre leur impact immédiat, Bradley estime qu’ils cadrent très bien dans la philosophie qu'il tente de mettre en place.

«Ces gars-là apportent des qualités spéciales, a commenté Bradley. Et puis vous les mettez au milieu de certaines des autres choses que nous essayons de faire en équipe.»

Et pour couronner le tout, le trio italien semble être arrivé à Toronto avec le bon état d’esprit pour bien s’intégrer au sein du groupe.

«Vous pouvez voir Lorenzo, Criscito, Bernardeschi, ce sont de bons gars, a souligné Mavinga. Dans le passé, ils étaient aussi capitaines. Vous pouvez voir qu'ils sont venus avec le bon esprit et c'est donc bien de jouer avec eux. Il ne s'agit pas seulement de la qualité, mais de la personnalité des êtres humains. Vous pouvez voir que ce sont de vrais leaders et ils nous poussent à jouer de notre mieux.»

Le Toronto FC aura un test important dans sa quête d’une remontée au classement, samedi en Floride, alors qu’ils rendront visite à l’Inter Miami CF.