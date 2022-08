«J’ai donné tout ce que je pouvais» - David Lemieux

Quelques jours après l’annonce de sa retraite, le Québécois David Lemieux est revenu sur son parcours dans la boxe, estimant que son amour pour son sport lui a permis de se remettre sur le droit chemin.

À 33 ans, Lemieux montre une fiche de 43-5 et 36 K.-O.. Sa carrière a pris un tournant lorsqu’il a été incapable, à deux reprises, d’effectuer la coupe de poids nécessaire chez les 160 lb. Il est ensuite passé chez les 168 lb, où il n’a pu s’imposer. C’est donc en toute logique qu’il a pris la décision de se retirer, puisqu’il ne voyait plus trop comment être en mesure de décrocher de gros combats à nouveau.

Quoi qu’il en soit, Lemieux n’est pas peu fier de ce qu’il a accompli. Après tout, il a été champion du monde de l’IBF en 2015.

«Ç’a été une carrière [à l’image de] ma vie: tout ou rien! s’est exclamé Lemieux lors d’une entrevue avec la chaîne LCN, lundi. J’ai donné tout ce que je pouvais dans la boxe, j’ai fait du mieux que je pouvais pour mes partisans. Je n’ai jamais dit non à un adversaire, j’ai voulu affronter les meilleurs au monde.»

«Je suis fier de ma carrière, je suis fier de mon monde et je suis fier de ce que j’ai accompli.»

Voyez l'entretien en vidéo principale.

De la rue au ring

Pour Lemieux, la boxe a été salvatrice, car il n’avait rien d’un enfant de chœur lorsqu’il était plus jeune. Sauvé par sa passion, il espère maintenant que son parcours inspirera d’autres jeunes en quête d’identité à trouver leur voie.

«La boxe m’a donné ce que j’ai aujourd’hui, a constaté Lemieux. Je suis l’homme que je suis à cause des bonnes décisions que j’ai prises.»

«J’étais un causeur de trouble: je me battais dans les rues. Si les gens [écoutent], ne gaspillez pas votre temps dans la rue avec les mauvaises personnes. Mettez votre énergie à la bonne place. Moi, ç'a été la boxe. Pour d’autres, ça pourrait être la danse, ou la musique, ou quoi que ce soit.»

Plein d’émotions

Bien évidemment, Lemieux est également revenu sur la mort de son père, assassiné froidement plus tôt au mois d’août. C’est un véritable cocktail d’émotions qu’il doit traverser ces temps-ci, étant récemment devenu lui-même papa d’un petit garçon au mois de mai. En couple avec Jennifer Abel, il se tourne maintenant doucement vers l’avenir sans toutefois oublier de vivre le moment présent.

«J’y pense à la journée longue, a lancé l’ancien pugiliste à propos de son père. Mais j’ai une famille à gérer et je dois rester l’homme que je suis. Gérer les funérailles et tout, ce n’est pas plaisant, mais il faut le faire. Si ce n’est pas de mon père, je ne serais pas ici. Je lui dois le mieux. C’est un gros choc. Chaque jour, j’y pense, et chaque jour, il y a de nouvelles émotions qui embarquent.»

«En ce moment, on a un nouveau-né, c’est beaucoup de nouvelles émotions chaque jour, a-t-il ajouté. Je vis chaque petit moment. On prend ça doucement. On a de beaux petits projets qui s’en viennent, mais il n’y a rien de concret. On valorise chaque journée et on maximise le temps en ce moment.»