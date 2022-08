Eye of the Tiger Management s’entend avec ESPN et Top Rank

Eye of the Tiger Management (EOTTM) a signé un contrat de trois ans avec la chaîne ESPN, qui sera le diffuseur officiel de ses combats en sol américain.

Le promoteur Camille Estephan a ainsi confirmé lundi matin ce que le chroniqueur du «Journal de Montréal» Réjean Tremblay avait rapporté en exclusivité plus tôt en matinée.

«Il s'agit d'un tremplin majeur pour nos boxeurs, qui bénéficieront dorénavant d'une importante visibilité aux États-Unis, par le biais d'ESPN+, en plus de celle que nous offre déjà TVA Sports et Punching Grace sur l'ensemble du territoire canadien et à l'international», a commenté Estephan dans un communiqué.

EOTTM a également annoncé une entente pluriannuelle avec Top Rank pour la promotion de la carrière du poids lourd Arslanbek Makhmudov (14-0-0, 14 K.-O.), qui défendra ses ceintures NABF et NABA le 16 septembre au Casino de Montréal face à l'Américain Carlos Takam.

«Arslanbek Makhmudov possède une impressionnante force de frappe chez les poids lourds. À 6 pi et 6 po et 260 lb, il est une force de la nature à l'intérieur du ring, a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum. J'ai hâte de travailler avec Camille et son équipe pour aider Arslanbek à réaliser son rêve de devenir champion du monde.»

«Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de travailler avec les plus importants promoteurs au monde, a ajouté Makhmudov. C'est une étape significative dans ma carrière, parce que ça représente un pas de plus vers mon objectif et rêve de devenir champion du monde.»