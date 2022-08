Coupe Davis: pas de Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, pas plus que son compatriote Denis Shapovalov, ne représentera le Canada durant le tournoi à la ronde des Finales de la Coupe Davis qui se déroulera du 13 au 18 septembre.

Ainsi, «FAA» et «Shapo» laisseront plutôt la place au vétéran Vasek Pospisil et aux jeunes Alexis Galarneau, Gabriel Diallo, Liam Draxl et Cleeve Harper à Valence, en Espagne, où se dérouleront les rencontres du groupe B; au sein de celui-ci, l’unifolié se frottera à la Serbie, à la Corée du Sud et aux Espagnols.

Prévu peu après la conclusion des Internationaux des États-Unis, le tournoi à la ronde se déroulera simultanément dans quatre villes, chacune d’elles étant l’hôtesse d’une section. Les deux premiers pays au classement de chaque division accéderont aux Finales qui se tiendront du 21 au 27 novembre à Malaga, également en sol hispanique.

«C’est avec une jeune équipe avide de faire ses preuves que nous ferons face aux meilleurs pays du monde pour les Finales 2022 de la Coupe Davis, a affirmé dans un communiqué Frank Dancevic, capitaine de l’équipe canadienne. Bien que nous soyons les négligés de ce groupe, surtout en raison de l’expérience des joueurs des autres formations, nous avons bien l’intention de brouiller les cartes et de faire le maximum pour propulser le Canada vers la phase finale du tournoi.»

En avril dernier, la Fédération internationale de tennis (ITF) avait octroyé un laissez-passer au Canada (sixième mondial) à titre de remplaçant pour les Finales de la Coupe Davis, puisqu’il était le pays perdant le mieux classé au moment des qualifications de 2022.

Au sein du contingent canadien, si Pospisil compte 23 participations en carrière à la compétition, Galarneau en sera à sa deuxième présence.