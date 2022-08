Cinq moments à retenir en MLS

Le CF Montréal a offert tout un divertissement à ses partisans et aux amateurs de soccer de la MLS, samedi soir, à Houston.

Contre le Dynamo, la bande à Wilfried Nancy a de nouveau démontré cette résilience qui a fait sa marque en 2022 pour finalement l’emporter 3-2 contre un client fort prêt à se défendre.

Ce faisant, Montréal occupe désormais le deuxième rang du classement dans l’Est, un bel exploit qui fait du Stade Saputo l’endroit à visiter, cet été (et sûrement cet automne), pour l’amateur de sports d’ici.

Ce match de cinq buts fut loin d’être le seul dans la ligue, samedi. Il y en a eu six autres dans la même journée, ce qui a battu un record de la MLS établi... la semaine dernière.

Bref, l’attaque est au cœur du discours dans la MLS ces temps-ci et ce n’est pas une mauvaise chose, étant donné que le public nord-américain, en moyenne, est porté à ne pas trop apprécier les matchs qui finissent 0-0 ou 1-0.

Sur ce, voici cinq moments à retenir du dernier weekend en MLS :

L’Union fait la force

L’Union de Philadelphie trône au sommet du classement dans l’Est et ce n’est pas un hasard au vu de la gestion de l’effectif qui s’y fait et de la qualité des joueurs que lui livre son académie année après année. Les joueurs désignés clinquants, très peu pour eux, ce qui fait de l’équipe le modèle à suivre dans la MLS aux yeux des modestes. Ce but inscrit par le milieu de terrain Daniel Gazdag, samedi, dans un gain décisif de 4-1 contre Chicago, est un bel exemple de ce qui fait la force de l’Union :

Dániel Gazdag, quand l'Union fait la force -

L’élan torontois

Employant un modèle plutôt à l’inverse de celui de l’Union, le Toronto FC reprend du poil de la bête après l’arrivée de ses onéreuses vedettes italiennes Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne, sans oublier le retour de l’efficace latéral canadien Richie Laryea. Les «Reds» ontariens sont maintenant invaincus en quatre matchs et sont remontés à quatre points de la dernière place donnant accès aux éliminatoires avec encore neuf matchs à leur calendrier. Les grosses cylindrées, décriées par les modestes, ont donc un impact réel, immédiat, et pourraient finalement permettre au club d’entrer en éliminatoires à l’automne...

Insigne et Bernardeschi font du dégât -

Lassi libéré

L’ailier du CF Montréal Lassi Lappalainen joue comme un homme libéré depuis environ un mois et laisse de nouveau entrevoir la qualité que le public lui voyait lorsqu’il est débarqué en ville en 2019. Il est impossible de passer sous silence sa très belle manœuvre qui a fait la différence, samedi, à Houston :

BUT CF 3-2 -

La folie à Austin

L’Austin FC, mené par l’excellent Sebastian Driussi, est probablement le club le plus divertissant de la MLS cette saison. La formation texane a comblé un déficit de 3-1 contre Kansas City, samedi, et c’est Driussi, meneur dans la course au titre de joueur de l’année en MLS, qui a fermé les livres dans le temps additionnel pour semer la frénésie dans les estrades. Le plus beau but du match, par contre, appartient à l’attaquant néerlandais Danny Hoesen :

Quel but de Danny Hoesen! -

La frappe d’Almada

Atlanta United connaît une autre saison compliquée et a dû se contenter d’un verdict nul de 2-2 à Cincinnati, mais leur prometteur milieu offensif Thiago Almada a néanmoins pu se mettre en évidence grâce à cette frappe somptueuse qui n’a laissé aucune chance au gardien Roman Celentano.

Thiago Almada y va d'un golazo -

En bonus :

Dans le domaine des belles frappes, on salue aussi les efforts d’Alan Velasco (Dallas) et de Jeremy Ebobisse (San Jose):

La frappe somptueuse d'Alan Velasco -