Carl Nassib se joint aux Buccaneers

Le chasseur de quart Carl Nassib a signé une entente d’une saison avec les Buccaneers de Tampa Bay, lundi.

C’est du moins ce qu’a révélé le réseau ESPN, sans en dévoiler les termes financiers.

Il s’agira donc d’un retour avec la formation floridienne pour l’athlète de 29 ans, lui qui y avait passé les campagnes 2018 et 2019. Nassib a aussi passé les deux dernières saisons avec les Raiders de Las Vegas.

En carrière, avec les «Bucs», les Raiders et les Browns de Cleveland, il a disputé 86 matchs, dont 37 à titre de partant, il a réussi 22 sacs du quart et complété 164 plaqués, dont 113 en solo. Il a aussi provoqué quatre échappés, en plus d’en recouvrer un, lui qui compte aussi une interception à sa fiche.

Ce n’est toutefois pas pour ses exploits sur le terrain que Nassib a fait le plus parler de lui durant sa carrière. En juin 2021, l’Américain est devenu le premier joueur actif dans l’histoire de la NFL à avouer son homosexualité.

Cette sortie publique lui avait d’ailleurs valu une grande vague d’amour et de soutien, lui dont le chandail avait été le plus vendu sur les réseaux Fanatics.