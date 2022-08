Une erreur coûteuse pour les Capitales

Une erreur de Ruben Castro a coûté très cher aux Capitales de Québec, dimanche à Ottawa, puisque les Titans en ont profité pour inscrire cinq points non mérités et signer une victoire de 6 à 2.

Comme ce fut le cas la veille, les Capitales ont laissé filer l’avance en huitième manche. En avant par un point, la troupe de Patrick Scalabrini avait réussi deux retraits lorsque l’erreur fatidique est survenue. Deux joueurs ont marqué sur la séquence et le frappeur suivant, soit Jason Dicochea, a ensuite claqué un circuit de trois points.

Cette dernière frappe a mis un terme à la journée de travail de Samuel Adames (5-5), qui a alloué cinq points non mérités, deux coups sûrs et un but sur balles en deux tiers de manche. Auparavant, Miguel Cienfuegos avait connu une autre sortie inspirée en ne concédant qu’un seul point en sept manches.

Dans l’autre clan, le partant Tyler Jandron a lui aussi brillé en donnant un seul point, six frappes en lieu sûr tout en retirant huit frappeurs sur des prises. La victoire est allée au dossier de Gavin Sonnier (4-0), qui a permis à Jeffry Parra de cogner un circuit en solo en début de huitième manche.

Kyle Crowl a inscrit l’autre point des visiteurs lorsque Josh Sears a frappé un simple au cours du deuxième tour au bâton. Liam McArthur a pour sa part soulevé la foule locale en marquant lors d’un double jeu dès la manche initiale.

Les Capitales ont maintenant subi deux défaites de suite et 13 à leurs 18 dernières sorties. Ils demeurent par ailleurs au premier rang dans l’Est en vertu d’une fiche de 49-29, mais les Titans se sont approchés à seulement trois matchs.

Les «Caps» seront maintenant de retour au Québec pour une série de trois parties contre les Aigles à Trois-Rivières à compter de mardi. Ils recevront ensuite les Titans pour une nouvelle série de trois rencontres.