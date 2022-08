Un gain important pour le Minnesota United

Le Minnesota United a arraché une victoire de 2 à 1 aux dépens du Nashville SC, dimanche au GEODIS Park, ajoutant trois points importants au tableau en vue des éliminatoires.

Ce gain à l’étranger permet au club du Minnesota de consolider sa quatrième position dans l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer. Le FC Dallas, au troisième échelon, ne détient qu’un point de priorité et a disputé un match de plus.

C’est une tout autre histoire pour le Nashville SC, qui s’accroche tant bien que mal à la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l’Ouest. Le club du Tennessee n’a pas goûté à la victoire depuis un mois, son dernier triomphe remontant au 13 juillet contre les Sounders de Seattle.

Fraîchement sorti du banc, Joseph Rosales a fait sentir sa présence à la 75e minute dans le duel du jour. Il a repéré l’international paraguayen Alan Benitez au second poteau grâce à un centre précis à ras le sol, et ce dernier a pu inscrire le but de la victoire.

En début de rencontre, Franco Fragapane avait ouvert la marque pour le Minnesota United après avoir été complètement oublié sur le côté droit de la défensive adverse.

Les hôtes avaient toutefois créé l’égalité grâce à leur joueur étoile Hany Mukhtar, lui qui a trouvé le fond du filet lors d’un moment d’égarement des visiteurs à la suite d’un coup de pied de coin.

Il s'agit d'une défaite frustrante pour le Nashville SC, qui a dominé son rival au chapitre de la possession du ballon (62,9%) et des tirs cadrés (8 à 4).