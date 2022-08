Omnium Banque Nationale: vers un tableau de 96 joueurs dès 2025

L’Omnium Banque Nationale a de bonnes chances de prendre de l’expansion pour son édition 2025 à Toronto. Le tableau principal chez les hommes passerait de 56 à 96 joueurs.

Les démarches pour accommoder l’ATP sont déjà en marche selon le directeur du tournoi, Eugène Lapierre.

«On est en train de discuter du dossier avec l’ATP, a-t-il mentionné. Les autres tournois Masters 1000 sont déjà très avancés pour l’expansion. Ceux de Rome, Madrid et de Shanghai sont déjà organisés en ce sens.

«Cependant, le calendrier de l’été est compliqué. Il nous reste encore beaucoup d’aspects à discuter avec l’ATP, dont le nombre de jours du tournoi et le calendrier.

«On va sûrement arriver à une entente et nous ferons une annonce à ce moment-là.»

Si Montréal ou Toronto présentait un tableau principal de 96 joueurs, le tournoi passerait de 7 à 12 jours. Ce qui signifie que le tournoi canadien et celui de Cincinnati devraient faire des acrobaties avec leur calendrier respectif.

«Ce serait plus facile pour nous, a souligné Lapierre. J’aurais besoin de moins de courts pour 96 joueurs que pour 56 sur sept jours. L’ATP me dit que mon site actuel serait assez grand pour accueillir tous ces joueurs.

«Moi, je crois qu’on a besoin de plus d’espace. On veut en créer plus à l’intérieur de notre édifice actuel. On a un plan qu’on veut démarrer bientôt.»

S’il avait besoin de plus de courts, ce serait pour accommoder les joueurs et leurs entraînements. Le parc Jeanne-Mance pourrait être utilisé pour satisfaire à la demande qui serait plus grande.

Une nouvelle mezzanine

Lapierre aimerait créer un espace additionnel de 15 000 pieds carrés. Selon nos informations, il voudrait faire bâtir une mezzanine au-dessus de deux des terrains intérieurs.

De plus, avec plus de joueurs dans le tournoi, Tennis Canada aurait besoin de plus de personnel et d’emplacements de travail. Ça serait aussi dans les projets de Lapierre et de son équipe.

Il se servirait de la subvention de 10 millions $ que le gouvernement fédéral lui a versés avant le tournoi pour faire aboutir ce projet. Il aurait jusqu’au mois de mars pour compléter le dossier et lancer le chantier le plus tôt possible.

Pour ce qui est de la WTA, l’organisation n’est pas aussi avancée que l’ATP dans ce dossier. Elle aimerait avoir les mêmes standards, mais les démarches n’avancent pas aussi rapidement.

-Avec la collaboration de Jessica Lapinski