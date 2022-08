L'inconstance nuit aux Blue Jays

En pleine course pour confirmer leur place en séries éliminatoires, les Blue Jays sont incapables de faire preuve de constance. En vertu de leur défaite de 7 à 2 face aux Guardians de Cleveland, dimanche à Toronto, ils n’ont pas réussi à remporter deux matchs de suite à leurs 10 derniers duels.

Qui plus est, après avoir remporté leur série face aux Orioles de Baltimore, les Rays de Tampa Bay n’accusent qu’un match de retard sur les Jays, qui pointent au premier rang des équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Les difficultés de la seule formation canadienne du baseball majeur au monticule se sont poursuivies dans le duel du jour. Malmené par les cogneurs des visiteurs, Kevin Gausman (8-9) n’a eu droit qu’à quatre manches et deux tiers de travail, au cours desquelles il a permis cinq points mérités sur neuf coups sûrs.

Amed Rosario a d’ailleurs annoncé les intentions des siens dès son premier tour au bâton. Il a frappé une longue balle en solo pour ouvrir la marque, son premier de deux coups sûrs productifs dans la rencontre.

Teoscar Hernandez a ramené les deux équipes à la case départ en envoyant Lourdes Gurriel fils à la plaque grâce à un double quelques moments plus tard, mais cela n’a pas suffi pour stopper l’hémorragie.

Entre les deuxième et cinquième manches, le receveur Austin Hedges a produit deux points grâce à un simple et un double, puis Josh Naylor et Owen Miller ont contribué à la fête et creusé l’avance des Guardians.

Santiago Espinal a donné une lueur d’espoir aux Jays en marquant sur un roulant de Vladimir Guerrero fils, mais les hôtes ont été incapables de démystifier Shane Bieber (8-6) ou les releveurs qui lui ont succédé par la suite.

Bieber a d’ailleurs retiré six frappeurs sur des prises dans la victoire, n’allouant que deux points mérités en sept manches. Les Jays ont réussi huit coups sûrs à ses dépens, mais ont peiné à compléter leur tour des sentiers.

L'équipe de la Ville Reine aura l’occasion de se reprendre devant ses partisans dès lundi, lorsqu’elle recevra les Orioles pour le premier duel d’une série qui en comporte trois.