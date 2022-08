Les Finlandais dans un bon état d'esprit

Les Finlandais n’éprouvent aucun complexe à l’idée d’affronter le Canada, ce soir, dans un match qui déterminera la première position du groupe A.

«En ce moment, on est au même niveau qu’eux et on a la confiance de pouvoir les battre. Ce sera un match intéressant», notait l’entraîneur-chef des Finlandais, Antti Pennanen, aujourd'hui.

«Ce sera un match difficile, a renchéri l’attaquant Joakim Kemell. Depuis leur premier match contre la Lettonie, ils jouent vraiment mieux. J’ai vu cinq ou six périodes d’eux et ils ont été très bons. Ils comptent sur beaucoup de talent, mais je pense qu’on sera un adversaire coriace. On joue bien en possession de rondelle ainsi qu’en défensive. Clairement, on sera leur plus gros test jusqu’à maintenant.»

Style physique

Pour Kemell, un choix de première ronde des Predators de Nashville au dernier repêchage, il sera important de jouer un style de jeu basé sur l’implication physique face à l’équipe canadienne.

«Notre mentalité est simple : on veut être meilleur qu’eux. Je pense que ça commencera par l’aspect physique. On se devra de remporter le volet physique du match, puis de profiter de nos chances de marquer.»

Équipes semblables

Force est d’admettre que Canada et Finlande connaissent jusqu’ici un parcours similaire.

Les deux équipes ont jusqu’ici remporté leurs trois parties dans le tournoi, mais un seul petit point les sépare au classement puisque les Finlandais ont battu les Tchèques en tirs de barrage lors de leur deuxième rencontre de la compétition, ce qui leur a donné deux points de classement plutôt que trois.

Les Finlandais ont marqué un total de 19 buts et en ont accordé sept, contre 21 buts pour en faveur du Canada et quatre contre.

«La différence entre les deux équipes, c’est qu’eux, ils se connaissent, notait quant à lui l’entraîneur adjoint canadien, Louis Robitaille. Ils ont joué beaucoup de hockey ensemble et ils ont eu des matchs amicaux contre les Tchèques avant d’arriver ici. Ils ont cette chimie d’installée alors que, nous, on grandit à chaque jour. On est en progression, et ce sera deux bonnes équipes qui vont s’affronter demain.»