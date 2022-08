Le Rouge et Or a confiance en Arnaud Desjardins

Contrairement à l’an dernier, il ne semble pas y avoir de compétition pour le poste de quart-arrière partant chez le Rouge et Or de l’Université Laval.

Avant même son premier coup de sifflet au camp d’entraînement, Glen Constantin avait déjà établi qu’il miserait sur Arnaud Desjardins en 2022. Ce dernier s’était établi derrière le centre de la formation de Québec à la mi-saison l’année passée, et ce, après de décevantes prestations de Thomas Bolduc.

Ce dernier avait pourtant remporté la course après le camp tenu en 2021, aux dépens de Desjardins. Cette fois-ci, Bolduc sera de nouveau en compétition, mais pour le poste de second violon. Il livra bataille à Xavier Tremblay.

«Avec l’ensemble de son travail de l’an passé, son hiver et son camp de printemps, il détient une longueur d’avance sur les autres», a d’abord dit l’entraîneur-chef du Rouge et Or, lorsque questionné sur les raisons qui l’ont poussé à mettre le ballon dans les mains de Desjardins.

«Le fait qu’il n’y a pas de compétition en place permet à l’attaque d’être plus concentrée sur ce qu’elle a à faire. C’est une question de moins à se poser», a ensuite poursuit Constantin.

Ne rien tenir pour acquis

Même s’il a reçu une belle preuve de confiance, Desjardins a tenu à rappeler qu’il ne devait tout de même pas s’asseoir sur ses lauriers.

«Je ne veux tout de même pas tenir les choses pour acquises, a dit celui qui est reconnu pour son calme olympien. Je me concentre sur moi. Je veux me définir un rôle dans cette équipe-là en amenant un peu plus de leadership.»

Le joueur par excellence du circuit collégial division 1 en 2019 a complété 71,6 % des passes qu’il a tentées l’an dernier pour des gains de 803 verges et sept touchés. Il a amassé ses statistiques en étant le partant pour quatre des huit matchs de son équipe.

Interrogé sur les forces de son unité en vue de la prochaine campagne, Desjardins a préféré parler des joueurs qui l’entourent plutôt de ses habiletés à lui.

«Nous avons encore une excellente ligne à l’attaque. Nous avons aussi la chance d’avoir énormément d’athlètes chez nos receveurs de passes et nos porteurs de ballons. Nous allons être dangereux et explosifs avec le ballon!»