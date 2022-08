Le choc est passé pour Connor Brown

Connor Brown a été surpris d’être échangé par les Sénateurs d’Ottawa, mais l’attaquant est visiblement très excité de se joindre aux Capitals de Washington.

L’Ontarien de 28 ans a été échangé cet été en retour d’une sélection de deuxième ronde en 2024. Il avait pourtant été l’attaquant le plus utilisé de l’équipe avec une moyenne de 20 min 03 s par rencontre sur la glace en 2021-2022.

Le choc était donc bien réel lorsqu’il a appris la transaction. L’incrédulité a toutefois rapidement fait place à l’excitation lorsque ses pensées se sont tournées vers Alexander Ovechkin, notamment.

«Il m’a fallu un certain temps pour réaliser, mais on y va à pleine vitesse maintenant, a lancé Brown au site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH) récemment. Je pense que nous allons être bons. Il y a de quoi être excité. Je me concentre uniquement sur ce que je peux ajouter à ce qui est déjà une très bonne équipe depuis de nombreuses années.»

«Ils ont déjà les fondations pour être une très bonne équipe, alors je vais essayer d'arriver et de faire une différence de toutes les manières possibles.»

Même longueur d’onde

Brown compte deux saisons de 20 buts en carrière et il a flirté avec sa marque personnelle de 43 points en 2021-2022 puisqu’il a totalisé 10 buts et 39 points en 64 parties.

Utilisé à toutes les sauces par ses entraîneurs dans la LNH – et fier de l’être –, Brown a rapidement eu une idée des projets de son nouvel entraîneur-chef Peter Laviolette. Les deux hommes se sont en effet déjà parlé, et il semble qu’ils soient au même diapason.

«J'ai parlé un peu à [Laviolette] et il s'agissait de faire différentes choses: jouer en infériorité numérique, monter et descendre dans la formation, jouer avec les meilleurs joueurs, jouer ici et là, des choses comme ça», a-t-il énuméré.

«C'est un rôle similaire à celui que j'ai eu tout au long de ma carrière. C'est toujours bien quand vous êtes sur la même longueur d'onde que votre entraîneur et quand il vous voit de la même façon que vous vous voyez.»

Brown a cumulé 90 buts et 216 points en 444 rencontres avec les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs. Il deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine campagne.