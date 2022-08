L’Américain Jake Scott soulève la Coupe Canada

Le golfeur américain Jake Scott a égalé le record de la meilleure carte cumulative de l’histoire de la Coupe Canada, ce qui lui a permis de soulever le trophée à Victoriaville, dimanche.

Scott a fait preuve de constance pour jouer 69 (-3) lors de la ronde ultime, portant son pointage à -24. Seul le Néo-Écossais Eric Banks a frappé la balle aussi peu souvent que Scott (264) lors d’une édition du tournoi, exploit qu’il avait réalisé en 2019.

Banks a d'ailleurs été étincelant dimanche en retranchant 10 coups à la normale pour compléter le top 3, à -20.

«Cette victoire est le résultat de beaucoup, beaucoup d’efforts déployés au cours des dernières années et, tranquillement, ça commence à rapporter», a mentionné Scott, selon un communiqué de Golf Québec.

Son partenaire de jeu, Drew Nesbitt, a été sa plus grande menace dimanche. Il a profité d’un excellent départ pour terminer à trois coups de la tête, à -21.

«Je savais que Drew était un excellent joueur et qu’il se battrait toute la journée, alors je devais garder la pédale au plancher», a expliqué le vainqueur.

L’athlète de 34 ans a mis la main sur un chèque de 25 000 $ en vertu de cette victoire.

«C’est un événement spécial, on dirait que toute la ville se déplace pour venir participer et nous encourager sur le terrain. C’est un de mes arrêts préférés dans l’année et je suis très content d’avoir pu jouer du golf de qualité pour les amateurs dans les derniers jours.»

Du côté des amateurs, le golfeur de Saint-Bruno Brandon Rattray a enlevé les honneurs.