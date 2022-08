Championnat mondial junior: la rédemption d’Aatu Räty

L'attaquant finalandais Aatu Räty est assurément en train d’utiliser le Championnat mondial de hockey junior pour prouver qu’il est un bien meilleur joueur que ce qui avait été véhiculé lors de son année de repêchage, en 2020-2021.

Après trois matchs, il est l’attaquant qui se rapproche le plus de Mason McTavish et du sommet des pointeurs de la compétition. L’espoir des Islanders de New York a ajouté trois points à sa fiche, aujourd'hui, dans une victoire de 9 à 3 contre la Slovaquie, pour porter son total à huit depuis le début de la compétition, deux de moins que McTavish.

Ça tombe bien puisque le Canada et la Finlande s’affronteront ce soir dans un match qui déterminera la première place du groupe A !

Mais dans le cas de Räty (prononcé Ratou), bien qu’on puisse faire dire ce qu’on veut aux statistiques, force est d’admettre que sa production offensive après trois rencontres est représentative de la façon dont il a joué jusqu’ici.

Rapide, intense et impliqué dans toutes les situations de jeu, il a sans contredit été l’un des joueurs les plus menaçants des Finlandais lors de leurs trois premiers matchs.

«Je suis content de mon jeu. On n’a pas accordé de buts et on en a marqué plusieurs. L’équipe gagne, donc ça me plaît», a-t-il mentionné avec humilité après son match d’aujourd'hui, lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait de son jeu jusqu’ici.

Ses partenaires de trio, Joakim Kemell et Roni Hirvonen ont toutefois été plus élogieux à son endroit.

«C’est un excellent patineur et il possède une bonne vision du jeu. Il est très intelligent», l’a tout d’abord complimenté Kemell, qui vient tout juste derrière Räty dans la colonne des pointeurs du tournoi, avec sept points.

«Il est tellement bon, a renchéri Hirvonen, le capitaine de l’équipe. Il a beaucoup amélioré son coup de patin. C’est un joueur tellement talentueux, il me repère à chaque fois sur la patinoire quand je suis découvert.»

Éclosion

Le nom de Räty vous est peut-être familier et, si ce n’est pas le cas, on vous fait un résumé.

Avant le début de la saison 2020-2021, plusieurs voyaient le joueur de centre finlandais comme le meilleur espoir en vue du repêchage de la LNH. Toutefois, une saison en deçà des attentes a fait en sorte que son étoile a pâli à un tel point qu’il a finalement dû attendre au milieu de la deuxième ronde, au 52e rang, pour entendre son nom prononcé par les Islanders de New York.

Ce choix pourrait au final sourire aux Islanders puisque Räty a rebondi de belle façon l’an dernier.

Après un début lent avec Kärpät en Liiga, il a été transféré à la formation de Jökerit où il a explosé en inscrivant 40 points en 41 parties.

Les Islanders l’ont par la suite amené à Bridgeport où il a pu jouer deux matchs en saison régulière avec le club-école des Islanders, puis six en séries éliminatoires.

«Je pense que la confiance est vraiment la clé pour moi. À mon année de repêchage, je jouais en moyenne dix minutes par match tandis que l’an dernier, je passais presque 20 minutes sur la patinoire à chaque soir en plus de jouer sur l’avantage et le désavantage numérique. Ce sont des choses qui aident à prendre confiance en tes moyens.»

Trio productif

Aatu Räty n’est pas le seul artisan de ses succès depuis le début de la compétition. Son trio avec Kemell et Hirvonen est l’un des meilleurs du tournoi jusqu’à présent.

«Nous sommes des joueurs différents et on se complète bien, explique Kemell. Je suis le marqueur, et Aatu et Roni aiment préparer des jeux. Ils essaient toujours de trouver la ligne de passe pour moi. Notre trio fonctionne très bien.»

Il ne serait donc pas surprenant si, ce soir, ce trio est opposé à celui de McTavish, avec Connor Bedard et Brennan Othmann.

Un défi qui plaît à Räty, qui ne savait pas qu’il s’était approché à deux points du capitaine canadien après le match d’aujourd'hui.

«Je sais toutefois très bien que c’est lui qui est au sommet ! Tout ce qu’il fait, il le fait bien. Il a joué dans la LNH l’an dernier et ça paraît. Il peut marquer et passer. J’ai très hâte de l’affronter.»