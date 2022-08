«C’est atroce» - Lemieux

Encore fortement ébranlé par la mort de son père, c’est un David Lemieux émotif qui a accepté de discuter de l’annonce de sa retraite à l’émission Salut Bonjour, dimanche matin.

«C’est atroce, l’être humain peut être cruel, a-t-il constaté, sachant que son père a été froidement abattu au hasard à Montréal dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Il faut dealer avec. J’ai une famille à protéger. Je dois être un exemple et faire des démarches pour être sûr que tout est géré de ce côté-là.»

Lemieux, qui a annoncé samedi qu’il accrochait ses gants à 33 ans, n’a pas fourni une raison en particulier pour expliquer sa décision de se retirer de la boxe.

«J’ai donné beaucoup à la boxe, a mentionné celui qui a été champion du monde en 2015. J’ai une famille à Longueuil. J’ai pesé les pour et les contre, et les contre étaient plus forts.»

Voyez l’entrevue complète livrée par David Lemieux dans la vidéo ci-dessus.