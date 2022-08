Un défi de taille pour le CF Montréal à Houston

Il y aura de la visite rare à Houston samedi, quand le CF Montréal sera le visiteur sur la pelouse du Dynamo.

Le Texas, en raison de ses températures rudes, n’a historiquement pas été très clément au Bleu-Blanc-Noir.

Voyez ce match à TVA Sports 2 à compter de 21h; avant-match à 20h.

Les deux clubs ont une histoire commune assez particulière. Jamais l’équipe visiteuse ne l’a emporté, que ce soit au PNC Stadium ou au Stade Saputo. Ils se sont croisés 16 fois depuis 2012, Montréal l’emportant notamment 2 à 0 à la maison en novembre dernier.

«Je suis vraiment excité de jouer ce match-là, parce que j’aime les défis dans la vie, a mentionné jeudi en conférence de presse l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. On a un bon défi, car on n’a jamais gagné là-bas.

«J’y suis allé plusieurs fois et c’est extrêmement dur d’y jouer, parce qu’il fait très chaud, le terrain est grand, la pelouse est d’une certaine façon... Chaque fois, on commence les matchs de façon correcte, puis au bout de 10-15 minutes, “blackout”.»

L’occasion est bien choisie pour faire un coup d’éclat. Le CF Montréal n’a jamais été aussi performant à l’étranger que cette saison et le Dynamo occupe le 12e rang sur 14 équipes dans l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer. Il a aussi baissé pavillon à ses trois derniers duels.

Points de presse de Joaquin Torres, Ismaël Koné et Wilfried Nancy -

Le sprint

Ce match à Houston amorce aussi la séquence de 10 duels couronnant la saison régulière 2022. Au retour du Texas, les hommes de Wilfried Nancy ne joueront que contre des équipes de l’Est, des adversaires directs au classement.

C’est pourquoi l’entraîneur doit s’assurer de compter sur tout son groupe, à commencer par les gardiens. Sebastian Breza et James Pantemis se succèdent devant le filet ces derniers temps et Nancy poursuivra dans cette veine.

«J’aime l’alternance. [...] En début d’année, j’ai dit qu’il fallait un premier et un deuxième [gardien] et je continue à dire qu’il faut cela. Mais dans le moment, par rapport au profil de gardiens qu’on a, par rapport à la chimie qu’ils ont entre eux, je crois qu’une solution intéressante est de faire des rotations», a-t-il fait savoir, ne confirmant pas l’identité de son portier de samedi.

Discussions importantes

Nancy utilise depuis quelques matchs un onze type qu’il modifie rarement. Certains partants ou remplaçants ont obtenu moins de temps de jeu en raison de leurs performances. Et l’entraîneur a tenu à être honnête avec eux.

Il a convoqué ceux qui jouent moins la semaine dernière et leur a parlé individuellement. Il a dit ne pas passer par quatre chemins avec ces joueurs, puisqu’ils contribuent tout de même à conserver une certaine dynamique au sein du groupe.

«J’ai essayé d’être le plus clair possible avec eux pour leur donner leur situation du moment. Je leur ai dit ce qu’ils avaient à améliorer et que oui, je suis conscient qu’ils jouent un peu moins, mais qu’ils sont extrêmement importants.

«Tant que j’ai ces joueurs-là, c’est que je compte sur eux», a-t-il affirmé.

Un joueur en difficulté est le milieu offensif Joaquin Torres. Régulièrement utilisé comme suppléant, l’Argentin n’a pas marqué depuis mai. Nancy a certainement eu une discussion avec lui afin qu’il retrouve sa confiance.

«La seule manière, c’est de redoubler d’ardeur à l’entraînement, a dit le joueur de 25 ans via un interprète. C’est ce que je fais, je travaille deux fois plus fort. C’est la seule façon pour moi d’arriver au niveau que je sais pouvoir atteindre.»

L’adversaire en cinq points

-Défaites à domicile récemment

Le Dynamo de Houston a perdu ses trois derniers matchs et n’a obtenu qu’un point à domicile depuis le mois de juillet. Au PNC Stadium, il a décroché un verdict nul de 2 à 2 contre le FC Dallas, mais a aussi été vaincu 2 à 1 par le Charlotte FC et par le Minnesota United.

L’équipe occupe le 12e rang de l’Association de l’Ouest, une place qu’elle connaît bien depuis les cinq dernières années. Rappelons que le CF Montréal est troisième dans l’Est, avec cinq victoires et 15 points de plus que le Dynamo.

-Hector Herrera

Malgré ses six matchs en MLS et aucun point, Hector Herrera a été invité à participer au match des étoiles plus tôt cette semaine. Le milieu de terrain mexicain est une véritable vedette, lui qui jouait jusqu’à tout récemment à l’Atlético de Madrid, en Liga espagnole.

Le vétéran de 32 ans tarde à faire sentir sa présence, mais il finira par faire des dégâts. Pour l’instant, Houston perd davantage depuis l’arrivée d’Herrera.

-Équipe en reconstruction

L’entraîneur-chef Paulo Nagamura l’a avoué après la défaite de samedi dernier contre les Whitecaps de Vancouver : le Dynamo n’a pas ce qu’il faut pour lutter avec les grands de l’Association de l’Ouest.

Selon ses dires, la formation de Houston devra profiter de plusieurs fenêtres des transferts pour renforcer ses rangs.

Le 27 juillet, l’équipe a accueilli son seul joueur de la fenêtre estivale, l’attaquant colombien de 19 ans Nelson Quinones.

-Une attaque peu diversifiée

Le Dynamo a compté 29 buts cette saison et ils ont été l’affaire de seulement sept hommes. En guise de comparaison, 13 joueurs différents ont touché la cible du côté du CF Montréal. Houston a même libéré l’ailier canadien Tyler Pasher, auteur de deux filets cette saison, la semaine dernière.

Attention toutefois à Sebastian Ferreira et Darwin Quintero, qui comptent tous les deux sept réussites.

-Steve Clark y sera-t-il?

Houston serait vraiment dans une pire situation n’eut été des performances de Steve Clark. L’épaule du gardien numéro 1 le rend toutefois un cas douteux pour le match face au onze montréalais.

Il y a deux semaines, contre l’Union de Philadelphie, il avait dû quitter le match à la 26e minute après être entré en contact avec Alejandro Bedoya. Après avoir accordé un but, il a laissé sa place à Michael Nelson, qui a laissé passer cinq ballons... Une absence de Clark, qui était dans la cage contre les Whitecaps, serait presque une catastrophe.