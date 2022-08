Place aux carrés d'as à Toronto et Montréal!

Après des quarts de finale surprenants la veille, place au carré d’as à l’Omnium Banque Nationale sur les ondes de TVA Sports!

Chez les femmes, deux matchs de demi-finales seront donc présentés à Toronto pendant que les deux autres duels du volet masculin se mettront en branle au stade IGA de Montréal.

Ces confrontations dont l’enjeu est un billet à la grande finale seront aussi présentées sur notre service de diffusion numérique TVA Sports direct.

Voici les joutes prévues à Toronto :

Débute à 13h :

(É-U.) Jessica Pegula [7] c. (ROU) Simona Halep [15]

Comment elles se sont rendues en demi-finales :

Pegula, la fille des propriétaires des Sabres puis des Bills de Buffalo, Larry et Kim, a battu la Kazakhe Yulia Putintseva en deux manches identiques de 6-3 la veille.

L’ex-première mondiale Halep, double championne au Canada, a bénéficié du soutien de la foule pour achever l’impressionnante jeune Américaine Coco Gauff 6-4 et 7-6 (2) pour accéder au carré d’as pour la deuxième année consécutive.

Pas avant 18h :

(BRÉ) Beatriz Haddad Maia c. (TCH) Karolina Pliskova [14]

Comment elles se sont rendues en demi-finale :

Il semble que chaque année au tournoi canadien, une merveilleuse histoire se déroule sous nos yeux. Haddad Maia est celle de 2022. La Brésilienne a sorti la no 1 mondiale Iga Swiatek en huitièmes et s’est offerte la Suissesse Belinda Bencic, 12e tête de série et championne de l’édition 2015.

Pliskova a remporté une longue bataille en trois manches de 4-6, 6-4 et 6-4 contre la Chinoise Qinwen Zheng, vendredi soir, au dernier match de quarts.

Voici l’horaire du jour en simple à Montréal :

Pas avant 15h :

(POL) Hubert Hurkacz [8] c. (NOR) Casper Ruud [4]

Comment ils se sont rendus en demi-finale :

Certains diront que son tableau était à son avantage, mais Hurkacz a tout de même châtié l’enfant terrible Nick Kyrgios, vendredi, l’un des joueurs les plus dangereux en piste. Après avoir concédé un bris d’égalité la manche initiale, le Polonais, huitième tête de série, a monté sa garde aux deux suivantes, signant un gain de 6-7, 7-6 et 6-1.

Ruud est solide comme le roc depuis le début du tournoi et s’attire la sympathie du public à Montréal, même si le Norvégien a montré la porte à la coqueluche Félix Auger-Aliassime la veille.

Pas avant 20h :

(ESP) Pablo Carreno Busta c. (G.-B.) Daniel Evans

Comment ils se sont rendus en demi-finale :

Busta a mis fin au parcours de l’Anglais Jack Draper en fin de soirée, vendredi.

Son rival britannique en demi-finale a pour sa part mis trois manches pour venir à bout de l’Américain Tommy Paul 1-6, 6-3 et 6-4.