PGA du Canada: les Québécois s’accrochent à Victoriaville

Le Chicoutimien Keven Fortin-Simard fait bonne figure à la Coupe Canada présentée au Club de golf de Victoriaville, lui qui pointe au troisième rang après trois rondes. Il est l’un des trois Québécois dans le top 10 à cet événement.

L’athlète de 36 ans a remis une carte de 72 coups, bonne pour la normale, ce qui l’a fait reculer d’un rang. La veille, il avait connu une ronde incroyable de 63 (-9), ce qui l’avait positionné avantageusement pour la suite.

Jeudi, Fortin-Simard avait fait aussi bien que le meneur à Victoriaville, l’Américain Jake Scott. Après des pointages de 66 et 63, le natif de l’Ohio a poursuivi avec une autre carte de 66 (-6) pour conserver les devants à -21, soit huit points devant le Québécois et l’Ontarien Lee Curry.

Drew Nesbitt, de Toronto, sépare tout ce beau monde avec un total de 199 frappes (-17) après 54 trous.

Parmi les 10 premiers, on retrouve également Yohann Benson, de Pincourt, et Max Gilbert, de Saint-Georges. Très réguliers, les deux golfeurs ont respectivement joué 68 (-4) et 69 (-3), samedi, pour se positionner au septième rang à -11.

Un seul professionnel québécois a remporté la Coupe Canada par le passé. Il s’agit du Montréalais d’adoption Beon Yeong Lee, en 2017.

Deux amateurs sont toujours en lice pour ce tournoi, soit le Montarvillois Brandon Rattray (56e, -1) et le Victoriavillois Francis Rouiller (67e, +2). Ce dernier a remporté le volet amateur à trois reprises.