PGA : J.J. Spaun seul en tête à Memphis

Le golfeur américain J.J. Spaun a pris seul la tête du Championnat St. Jude et il est en voie d’engranger de précieux points grâce à ce tournoi, le premier de la Coupe FedEx de la PGA. Samedi à Memphis, il a remis une carte de 68 (-2).

S’il devait l’emporter sur le parcours du TPC Southwind, Spaun pourrait grimper au deuxième rang du classement des éliminatoires, derrière Scottie Scheffler, qui n’a pas été épargné par le couperet au Tennessee.

Le meneur, qui a calé des oiselets aux 16e et 17e trous, a cogné la balle 197 fois (-13) jusqu’à maintenant. Il devance l’Autrichien Sepp Straka d’une frappe. À -11, on retrouve toutefois un trio formé des Américains Will Zalatoris et Trey Mullinax, ainsi que de l’Australien Cameron Smith.

Ce dernier, le deuxième au classement de la Coupe FedEx, n’a pas encore dit son dernier mot dans ce tournoi. Smith a retranché trois coups à la normale, samedi.

Le Sud-Coréen Sungjae Im a connu la meilleure ronde de la journée, un 63 (-7) qui l’a fait grimper de 52 places. Auteur d’un aigle, six oiselets et un boguey, il est huitième, à -9.

Dure journée au bureau pour Fowler

Rickie Fowler avait visiblement bien hâte d’en terminer avec sa journée. Au 18e trou, ses deux premiers coups ont terminé leur course dans l’eau. Il s’est finalement repositionné dans l’allée, mais sa cinquième frappe l’a posté dans l’herbe longue en bordure de vert.

Fowler a continué de tergiverser près du trou avant de finalement caler la balle après neuf coups, sur une normale 4. Celui qui se dirigeait tranquillement vers une carte de 67 a plutôt conclu avec un pointage de 72 (+2). Il a ainsi perdu 25 rangs et pointe en 58e position.

Ce ne fut pas bien mieux pour les Canadiens toujours impliqués dans ce tournoi. Taylor Pendrith et Adam Hadwin sont parmi les derniers golfeurs en lice, eux qui ont remis des cartes respectives de 74 (+4) et de 76 (+6). Mackenzie Hughes a aussi descendu avec un pointage de 71 (+1).

Adam Svensson et Corey Conners ont quant à eux grimpé les échelons. Le premier est 29e en vertu d’un total de -6. Il a notamment réussi quatre oiselets sur le neuf de retour pour connaître une journée de 67 coups (-3). Conners, 36e, l’a imité, connaissant davantage de succès en première moitié de parcours.