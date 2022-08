Paracyclisme : Joey Desjardins sur le podium, avec l'aide de Charles Moreau

Trois Canadiens étaient au départ de la course sur route dans la catégorie H3 dimanche aux Championnats du monde de paracyclisme de Baie-Comeau, dont le Québécois Charles Moreau. Pour le vétéran, l’objectif était simple : voir un représentant de l’unifolié sur le podium.

Moreau peut dire mission accomplie ! Le Franco-Ontarien Joey Desjardins et lui ont travaillé ensemble pendant une partie de la course. Desjardins a profité de cet effort d’équipe pour se classer au troisième rang. Un exploit qui rend Moreau particulièrement fier.

«Je suis super content ! L’objectif était vraiment de placer un des Canadiens sur le podium et c’est l’une des premières fois qu’on était vraiment capables d’effectuer un travail d’équipe en fin de course. Je savais que je n’allais pas avoir de jus pour le sprint, j’ai communiqué avec Joey pour l’amener à l’avant du peloton et je suis très satisfait du résultat », s’est-il réjoui.

L’athlète de Victoriaville a finalement terminé en septième place, 32 secondes derrière le vainqueur de l’épreuve, le Français Riadh Tarsim. L’Italien Paolo Cechetto a complété le podium au deuxième rang.

Moreau quittera Baie-Comeau serein, lui qui est heureux de voir qu’il fait toujours partie de l’élite mondiale lorsque les problèmes mécaniques ne se pointent pas le bout du nez. Jeudi, il avait terminé au deuxième rang du contre-la-montre.

«Je suis satisfait de ma fin de semaine, c’est un beau sentiment de travail accompli. Je vais pouvoir tourner la page sur les expériences décevantes des dernières années, dont celles des Jeux paralympiques de Tokyo. Ça me donne du gaz pour la suite. J’ai la preuve que je suis encore bien présent, avec, en plus, un titre de vice-champion du monde au contre-la-montre», a-t-il affirmé.

L’Ontarien Alex Hyndman, qui était lui aussi au départ de l’épreuve de 66,2 kilomètres a pris la 15e place.

Corriveau-Jolin satisfait

Plus tôt dans la journée, Louis-Albert Corriveau-Jolin participait à la course de 37,8 kilomètres en T2 où il s’est classé septième. Un résultat qui le satisfait pleinement.

«C’était une course très difficile, mais je suis content de mon résultat. J’ai été dans le groupe de tête durant les premiers tours, mais je n’ai pas été capable de suivre par la suite. Je suis vraiment satisfait de ma fin de semaine aux Championnats du monde», a commenté Corriveau-Jolin.

Le Belge Tim Celen a conservé son titre de champion du monde en remportant l’épreuve samedi. Il a devancé au fil d’arrivée l’Américain Dennis Connors et l’Allemand Maximilian Jäger.

Comme c’était le cas à Québec la fin de semaine dernière, la chaleur était au rendez-vous samedi après-midi à Baie-Comeau, au grand bonheur de Corriveau-Jolin qui apprécie ce genre de température.

«Il faisait encore très chaud sur le parcours. Je suis vraiment habitué à la chaleur quand je suis en action, ça ne m’a pas affecté du tout sur le parcours», a-t-il conclu.