Les défensives à l’honneur à Buffalo

Les défensives des Colts d’Indianapolis et des Bills de Buffalo sont prêtes à maintenir leur réputation comme étant certaines des meilleures de la ligue, elles qui ont fait mal paraitre les attaques de chacune dans un gain de 27 à 24 des Bills, samedi au Highmark Stadium.

Dans la victoire, les Bills ont réussi une interception aux dépens de Nick Foles, en plus de causer un échappé en réussissant un sac du quart et de le recouvrer, avant de le retourner 69 verges plus loin pour un majeur.

Raheem Blackshear a réussi les deux autres majeurs du jour des vainqueurs, chaque fois à la suite d’une portée.

Pour sa part, la défensive des Colts a réussi trois interceptions au total, dont deux contre Case Keenum, en plus de recouvrer deux échappés, dont un après avoir réussi un sac du quart contre ce même Keenum.

Acquis des Falcons d’Atlanta durant la dernière saison morte, Matt Ryan a pu se débarrasser de la rouille en complétant six de ses 10 relais, pour 58 verges. L’autre pivot de l’équipe, Sam Ehlinger, choisi en sixième ronde (218e au total) du plus récent repêchage, a démontré de belles choses en trouvant un receveur 10 fois sur 11 tentatives, dont deux fois pour un majeur, traversant 88 verges au total.