Simona Halep semble avoir donné un nouvel élan à sa carrière depuis le mois d’avril, ce qui concorde avec son association avec le réputé entraîneur français Patrick Mouratoglou.

Un peu plus tôt, avant même la fin de l’hiver, elle avait d’ailleurs visité l’académie de Mouratoglou, sur la Côte d’Azur. Il faut savoir que le Français a aussi longtemps été l’entraîneur de la grande championne Serena Williams.

«L’ambiance à l’académie me donne de l’énergie, a reconnu Halep, samedi, vantant au passage son entraîneur après son gain en demi-finale à Toronto. Je vois ces jeunes qui bataillent à chaque jour pour toucher à leur propre rêve.»

«J’ai senti que je pouvais encore jouer et être fière de moi, a-t-elle poursuivi. C’est la raison pour laquelle je travaille fort.»

Raquette maltraitée

À n’en point douter, le désir de vaincre est bien présent chez la Roumaine de 30 ans, gagnante de deux tournois du Grand Chelem en carrière, soit Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019).

À preuve, Halep a eu certaines sautes d’humeur en troisième manche durant son affrontement contre Jessica Pegula. On l’a notamment vu lancer sa raquette, puis frapper l’objet contre le sol.

«Le feu est de retour, c’est un bon signe si je fais ça, a-t-elle d’abord mentionné. Je me bats.»

«En fait, je ne peux pas dire si c’est bon ou non que je fasse ça, a aussitôt enchaîné Halep, en riant. Ça ne paraît pas bien et ça reste un sujet délicat.»

Bâtir sa confiance

Bien attentif durant le point de presse de l'athlète, Mouratoglou ne semblait aucunement lui en tenir rigueur.

«Je suis très contente de me retrouver à nouveau en finale, a résumé Halep. Je pense avoir connu des bons matchs durant la semaine et j’aime la manière dont je joue. Évidemment, je peux encore améliorer certaines choses, mais je bâtis ma confiance et mon jeu.»

Au chapitre des statistiques, Halep a notamment sauvé 12 balles de bris en 17 occasions. Elle a aussi été en mesure de prendre cinq fois le service de son adversaire.

«Je me sens plus forte mentalement lors des échanges importants», a noté la Roumaine.