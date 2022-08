Jessica Pegula a vu double

L’Américaine Jessica Pegula a connu un après-midi fort occupé à Toronto. S’inclinant d’abord contre Simona Halep en simple, elle a ensuite atteint la finale de l’épreuve du double en compagnie de sa jeune compatriote Coco Gauff.

Le double étant un complément pour bien des joueuses, il est logique de croire que Pegula aurait volontiers inversé les résultats.

Septième raquette mondiale, l’Américaine de 28 ans devra encore patienter avant de savourer la conquête d’un second titre en simple sur le circuit de la WTA.

Il y a de ces sentiments d’accomplissement que même l’argent n’achète pas. Âgée de 28 ans, Jessica est la fille des milliardaires Terry et Kim Pegula, propriétaires des Sabres de Buffalo, dans la Ligue nationale de hockey, et des Bills, dans la NFL. Gagnante au tournoi de Washington, il y a plus de trois ans, Pegula ne cesse de gravir les échelons, mais demeure à court des effluves d’une nouvelle victoire.

Minimalement, il est logique de croire que le prochain triomphe de la joueuse de tennis n’est peut-être pas si loin. Possiblement moins que celui des Sabres...

En double, Pegula et Gauff seront confrontés aux gagnantes de l’autre demi-finale qui devait être disputée en fin de soirée samedi. La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos avaient alors rendez-vous avec une paire formée d’Ellen Perez et Nicole Melichar-Martinez.

Les yeux tournés vers Serena

Après Toronto, puis Cincinnati, Pegula aura la chance de se reprendre sur une plus grande scène, dans la région de New York, durant les prochains Internationaux de tennis des États-Unis. Elle n’a toutefois jamais franchi la troisième ronde à Flushing Meadows. Après avoir atteint les quarts en Australie et à Roland-Garros, Pegula tentera d’avoir un parcours semblable, ou mieux encore, à cette dernière étape du Grand Chelem de la saison. L’attention risque cependant d’être alors tournée vers sa compatriote Serena Williams, qui a annoncé sa retraite prochaine.

À propos de Serena, le tirage au sort du tournoi de Cincinnati a eu lieu, samedi. La gagnante de 23 titres du Grand Chelem en simple sera confrontée au premier tour à la jeune Britannique Emma Raducanu, championne des derniers Internationaux des États-Unis.