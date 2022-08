David Lemieux accroche ses gants

Le boxeur lavallois David Lemieux, ancien champion du monde IBF des poids moyens, se retire de la compétition.

Le promoteur Eye of the Tiger Management en a fait l'annonce, samedi matin, confirmant la nouvelle avancée par le chroniqueur du Journal de Montréal Réjean Tremblay.

Récemment endeuillé par le meurtre sordide de son père, le Québécois de 33 ans et sa conjointe Jennifer Abel viennent tout juste de donner naissance à un jeune garçon.

Il aura passé quinze ans dans les rangs professionnels, affichant un dossier de 43 victoires et 5 défaites seulement.

«J’ai accompli beaucoup pendant ma carrière, j’ai réalisé mon rêve d’être champion du monde, j’ai offert aux fans des combats excitants en acceptant tous les défis que l’on m’a proposés. J’ai dédié mon quotidien à l’entraînement, à la boxe, et maintenant, j’ai envie de profiter de chaque moment avec ma famille, a déclaré Lemieux dans le communiqué qui annonce sa retraite.

«J’ai fait beaucoup, mais je n’étais pas seul. Je profite donc de l'occasion pour remercier tous mes partisans qui m’ont supporté et encouragé tout au long de ma carrière. Merci à l’équipe d’EOTTM et spécialement à Camille et Marc, des hommes d’exception.»

En mai, Lemieux s’est incliné par mise hors de combat au troisième assaut, devant l’Américain David Benavidez dans un combat pour le titre intérimaire World Boxing Council (WBC) des super-moyens, au Gila River Arena de Glendale, en Arizona.