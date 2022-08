Dadson règle le cas des Capitales

Balayés par les Capitales de Québec lors de leur dernière série contre ces derniers, au mois de juillet, les Titans ne comptaient pas se faire jouer le même tour, samedi à Ottawa, eux qui ont gagné le deuxième duel de leur série par la marque de 6 à 4.

Les favoris de la foule ont d’ailleurs fait part de leurs intentions rapidement, eux qui ont inscrit deux points dès leur premier assaut, grâce à un ballon-sacrifice de Clay Fisher et un simple de Tyrus Greene.

C’est toutefois Brendon Dadson qui a animé le spectacle offensivement pour les gagnants du jour. Le frappeur désigné a d’abord réussi un circuit de deux points aux dépens du lanceur partant Henry Omana, en deuxième manche, puis il a répété le tout au huitième tour au bâton des siens, cette fois, contre le releveur Joel Huertas. C’est d’ailleurs cette seconde frappe qui s’est avérée être le jeu décisif. Huertas (1-2) a donc ajouté la défaite à son dossier.

La réplique des visiteurs est survenue majoritairement à leur second tour au bâton, où ils ont croisé la plaque à trois occasions, dont deux fois à la suite du double de Kyle Crowl.

Les Capitales ont même réussi à créer l’égalité, en sixième manche, grâce au double d’un point de Josh Sears, mais Dadson est venu leur couper les jambes quelques instants plus tard.

Un dernier match important

Les Capitales sont toujours bien installés au premier rang de la section Est de la Ligue Frontière. S’ils souhaitent toutefois maintenir cette position, ils devront encercler le dernier match de leur série contre les Titans, dimanche, au gros feutre rouge.

Ces derniers sont leurs poursuivants les plus sérieux. Deuxième de la section, en vertu d’un dossier de 45-32, la formation ontarienne n’est plus qu’à quatre matchs des Capitales et de la tête. Puisque la première équipe de chaque section se voit offrir un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires, le match ultime de cette série pourrait s’avérer décisif.

Après la conclusion de cette série, les deux formations se retrouveront deux fois plutôt qu’une, l’instant de trois matchs, chaque fois au Stade Canac.