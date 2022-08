Amanda Doherty à une journée de la consécration

L’Américaine Amanda Doherty, en quête d’un premier titre en carrière sur le circuit de la LPGA, occupait toujours le sommet de l’Invitation HSPS Handa World après trois journées, samedi.

Les golfeuses prenaient toutes le départ au Galgorm Castle Golf Club, alors qu’elles avaient alterné entre ce terrain et celui du Massereene Golf Club plus tôt dans la semaine.

Le parcours n’a pas fait de cadeaux aux meilleures joueuses, ce qui a permis au peloton de se rapprocher considérablement. Doherty a conservé la tête malgré une journée en dents de scie. Auteure d’une carte de 72 (-1), la joueuse recrue a réussi cinq oiselets, mais a aussi été victime de deux bogueys et d’un coûteux double boguey au cinquième fanion.

Doherty, 24 ans, a réalisé son meilleur résultat de la saison au mois d’avril, quand elle avait terminé à égalité au 14e rang à l’Omnium Dio Implant de Los Angeles. Elle est à 208 coups (-12) après trois rondes.

Ses poursuivantes principales seront la Taïwanaise Peiyun Chien et l’Anglaise Georgia Hall, qui ont toutes les deux joué 70 (-10) et qui pointent au deuxième rang avec un coup de plus que la meneuse.

La Suédoise Maja Stark, l’Américaine Allisen Corpuz et la Danoise Emily Kristine Pedersen guetteront les erreurs à l’avant, elles qui sont à - 9.

La seule Canadienne inscrite à ce tournoi, Alena Sharp, avait été éliminée après 36 trous. Son cumulatif de 148 (+3) ne lui avait pas permis d’éviter le couperet vendredi.