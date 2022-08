Un ex-espoir du CH trouve preneur

Le club-école des Flames de Calgary dans la Ligue américaine de hockey (LAH) a accordé vendredi un contrat d’un an au défenseur Josh Brook.

L’entente est uniquement valable dans la LAH, de sorte que le patineur de 23 ans jouera avec les Wranglers de Calgary seulement en 2022-2023.

Brook n’a pas reçu d’offre qualificative de la part du Canadien de Montréal après être devenu joueur autonome avec compensation cet été. Conséquemment, il s’est retrouvé libre comme l’air.

La saison dernière, le Manitobain a disputé six matchs avec le Rocket de Laval, dans la LAH, et autant chez les Lions de Trois-Rivières, au sein de l’ECHL. Dans l’uniforme trifluvien, il a également joué sept parties éliminatoires et a récolté six points, dont un but.