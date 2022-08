Ruud montre la porte à Auger-Aliassime

Opposé à un Casper Ruud tout simplement irrésistible, Félix Auger-Aliassime n’a pas fait long feu dans son match de quart de finale à l’Omnium Banque Nationale, vendredi, étant vaincu en deux manches de 6-1 et 6-2.

Ce fut un premier set des plus difficiles pour le Québécois de 22 ans. Il n’a gagné qu’un jeu en brisant d’entrée le service de Ruud. Le Montréalais a perdu le sien à trois reprises, étant coupable de plusieurs fautes directes en fond de terrain.

Le Norvégien n’a pas raté grand-chose dans cette première moitié de rencontre. Il a mis en jeu sa première balle 67 % du temps et a été expéditif au moment où il avait l’occasion de faire mal à la sixième tête de série en convertissant trois de ses quatre balles de bris.

Malheureusement pour «FAA», le second set a eu des allures du premier. Malgré des points prometteurs, il a de nouveau été brisé dès la première occasion. Ruud a mis de la pression au filet, mais a aussi accepté de s’engager dans de longs échanges. C’est lui qui a eu le dernier mot la plupart du temps, trouvant une réponse à chaque offensive.

Au dernier jeu de la rencontre, Ruud a d’ailleurs contré un puissant smash de façon spectaculaire, tandis que son adversaire n’a pu que lever les yeux au ciel.

Auger-Aliassime s’est réconforté avec quelques as ici et là, 10 en tout, mettant plus souvent sa première balle en jeu. C’est ainsi qu’il a conservé son service pour la première fois, au 12e jeu du match. Ses 21 fautes directes ont toutefois penché dans la balance, tout comme son pourcentage de points gagnés sur seconde balle, qui n’a été que de 13 %.

Ruud, quatrième meilleur joueur présent à Montréal, n’a commis que huit fautes directes. Il a semblé détendu malgré la foule partisane. La veille, il avait eu de la difficulté à se débarrasser de l’Espagnol Roberto Bautista Agut lors d’un marathon de 3 h 18 min.

Le tennisman de 23 ans affrontera dans le carré d’as le Polonais Hubert Hurkacz, qui a vaincu l’Australien Nick Kyrgios plus tôt dans la journée.«Le match s’est déroulé en ma faveur, même si ce n’est pas typique», a noté le vainqueur, en faisant allusion à la coqueluche du public.