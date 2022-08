Pas question de rater les séries

QUÉBEC - Après avoir connu sa meilleure saison sur le plan individuel l’an dernier, Phillip Danault croit que les Kings de Los Angeles continueront de progresser et pas question pour lui de manquer les éliminatoires l’an prochain.

Si sa première année à Los Angeles a permis à Danault de gagner en confiance offensivement, avec une récolte de 27 buts et 51 points, l’attaquant de 29 ans a encore bien en mémoire ce qu’il a ressenti avec le Canadien en 2021.

Il veut tout mettre en œuvre pour atteindre le rendez-vous printanier et participer à la finale de la Coupe Stanley une autre fois.

«Depuis ma dernière saison à Montréal, cela m’a vraiment donné envie d’être en séries chaque année, a dit Danault lors d’une entrevue en marge de la 12e édition Pro-Am Gagné-Bergeron. J’ai pu exploiter mon jeu d’une autre façon avec les Kings. Pour le moment, je ne vois pas mon rôle changer cette année. On a de bons jeunes qui poussent et c’est eux qui vont nous donner une chance de gagner.»

Acquisition intéressante

Le Victoriavillois est emballé par l’arrivée de l’ailier gauche Kevin Fiala qui devrait jouer sur le premier trio des Kings. Il a été acquis du Wild du Minnesota, en juin, contre l’espoir Brock Faber et une sélection de premier tour au dernier repêchage.

«C’est ce qui nous manquait, a dit Danault. C’est un très bon “fit”. [Le directeur général] Rob Blake a fait un excellent travail. Il n’a pas eu peur et c’est un très bon “move”. Il reste seulement de voir comment les jeunes vont répondre à ça.»

Aussi, la lutte dans la section Pacifique s’annonce féroce. Le joueur de centre ne croit pas que la perte de Johnny Gaudreau affaiblira les Flames de Calgary, qui ont terminé au sommet de la division l’an dernier.

«Gaudreau n’est plus là, mais [Jonathan] Huberdeau et [MacKenzie] Weegar sont arrivés. Ils se sont équilibrés. C’est une bonne équipe. De notre côté, je nous vois faire un autre pas de l’avant. On a des jeunes et on a acquis de l’expérience importante.»