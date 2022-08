Omnium Banque Nationale : Auger-Aliassime contre Ruud

Devenu hier le premier Québécois de l’histoire à accéder aux quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale dans l’ère Open, Félix Auger-Aliassime poursuit sa route, aujourd’hui, en y affrontant le Danois Casper Ruud.

Auger-Aliassime devrait s’exécuter en après-midi.

Les matchs de quarts de finale en simple commenceront à midi à Montréal et il sera possible de suivre l’action à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Sans plus tarder, voici l’horaire du jour :

COURT CENTRAL

À midi:

Nick Kyrgios (Australie) c. Hubert Hurkacz (Pologne) [8]

Pas avant 14h:

Casper Ruud (Norvège) [4] c. Felix Auger-Aliassime (Canada) [6]

Pas avant 18h30:

Daniel Evans (Grande-Bretagne) c. Tommy Paul (États-Unis)

Suivi de:

Pablo Carreno Busta (Espagne) c. Jack Draper (Grande-Bretagne)

Les quarts de finale en double auront lieu au cours de la même période sur le court Rogers.