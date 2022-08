«Ne laissez pas les haineux vous abattre» - Bianca Andreescu

Sereine dans la défaite, la Canadienne Bianca Andreescu a livré un vibrant témoignage en conférence de presse après que son parcours s’est arrêté au troisième tour de l’Omnium Banque Nationale à Toronto jeudi soir.

«Le match a été très difficile, a-t-elle reconnu. Elle a joué du bon tennis et moi je n’étais pas à mon mieux.»

Andreescu s’est inclinée en trois manches de 5-7, 7-5 et 2-6 face à la Chinoise Zheng Qinwen au terme d’une rencontre qui a duré près de trois heures.

«J’ai donné tout ce que je pouvais et j’ai bataillé fort, a-t-elle renchéri. Dans le set décisif, elle a obtenu des points importants qui ont fait la différence.

«J’aurais évidemment aimé gagner ici à Toronto, car sans le public, je n’aurais même pas atteint le premier tour.»

La pression des médias sociaux

Puis, devant les journalistes, elle a voulu répondre à tous ces gens qui s’amusent à la dénigrer sans retenue sur les réseaux sociaux.

«Ne laissez pas les haineux vous abattre, a-t-elle dit. Croyez en nous. L’important, c’est d’être entouré de personnes qui vous soutiennent.

«Pour moi, ce qui m’a aidée pendant ma jeunesse, c’est de ne pas laisser les autres me dire que mes rêves sont trop grands.»

Le souvenir de 2019

Brillante d’entrée de jeu face à la 11e raquette mondiale, la Russe Daria Kasatkina, qu’elle a vaincue mardi en deux sets de 7-6 et 6-4, Andreescu a fait venir la soigneuse à deux reprises sur le court pendant la rencontre.

«J’ai peut-être trop mangé, s’est-elle demandé, ou peut-être c’était relié au stress de revenir jouer devant mon public.»

En 2019, elle a remporté l’Omnium Banque Nationale présenté dans la Ville reine. Quelques semaines plus tard, elle devenait la première canadienne à s’imposer dans un tournoi du Grand Chelem – quand elle a disposé de Serena Williams – et aussi la première de l’ère moderne à être titrée à Flushing Meadows à sa toute première participation.

Des résultats qui lui ont permis d’atteindre le quatrième rang au classement de la WTA en octobre 2019.

Un cri du cœur

Andreescu a beau vouloir dire qu’elle n’était pas affectée par les commentaires négatifs à son sujet, elle a jugé bon de répondre à ses détracteurs qui l’ont ciblée après ses deux pauses médicales mardi.

«Je suis désolée pour mon attitude et je n’ai jamais voulu causer de tort ou de distraction à l’endroit de mon adversaire, a-t-elle révélé. C’est triste de constater que des gens pensent de cette façon.

«Nous, les athlètes, subissons des blessures et nous sommes malades. La dernière chose que l’on souhaite, c’est dépenser encore plus d’énergie là-dessus, surtout si ce n’est pas la vérité.»

« La plus grande diva »

Au tournoi de Miami, en mars 2019, Andreescu s’était attiré les foudres d’Angelique Kerber qu’elle venait d’éliminer pour la deuxième fois en moins d’une semaine.

Pendant son match contre l’Allemande, elle avait demandé l’intervention d’un thérapeute pour soigner une douleur au bras droit.

À la fin du duel, et après une poignée de main très froide, Kerber avait dit de son adversaire qu’elle était «la plus grande diva de l’histoire».

Andreescu, qui occupe le 53e échelon à la WTA, n’a pas l’intention de baisser les bras.

«Je vais m’accorder trois jours de repos avant de reprendre le boulot et de revenir plus forte», a conclu la Torontoise de 22 ans qui souhaite évidemment se ressaisir à l’occasion du dernier grand rendez-vous de la saison à New York à la fin du mois.