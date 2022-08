Jan Mysak élogieux envers Mason McTavish

Le capitaine des Tchèques Jan Mysak le sait probablement mieux que quiconque dans le vestiaire de son équipe : il faudra neutraliser Mason McTavish, samedi, s’ils espèrent causer la surprise et battre Équipe Canada junior.

Bon, après son match de six points de jeudi, ce n’est probablement qu’une évidence, mais quand même. C’est que Mysak a côtoyé McTavish avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue de l’Ontario (OHL) la saison dernière. Les Bulldogs avaient fait l’acquisition du joueur de centre canadien lors de la date limite des transactions et avaient ensuite remporté le championnat de l’OHL.

Le voir ainsi dominer, jeudi soir, n’a donc pas surpris Mysak.

«Il a eu un gros impact sur notre équipe à Hamilton. C’est un excellent joueur qui peut marquer et préparer des jeux. En plus d’être bon en zone offensive, il peut aussi jouer en situations défensives. C’est un gars qui veut gagner, tout simplement. Même quand les choses ne vont pas bien, il veut gagner. C’est un gars très compétitif. Ce sera assurément un gros défi pour nous.»

L’impression d’un joueur sérieux qu’il donne lors de ses présences devant les médias n’est pas loin de la réalité, assure l’espoir du Canadienl.

«C’est un bon gars et il est capable d’être drôle. Par contre, quand le match approche, il est vraiment concentré afin de pouvoir donner son 100 %.»

Pas intimidés

Les Tchèques, qui présentent un dossier d’une victoire et un revers en prolongation depuis le début du tournoi, forment sans l’ombre d’un doute le plus gros test auquel aura eu à faire face le Canada depuis le début du tournoi.

Et Mysak l’assure : c’est sans complexes qu’ils se présenteront sur la glace ce soir à 18 h pour en découdre avec les favoris locaux.

«On n’a pas peur de les affronter, on a juste hâte. Ils ont plusieurs excellents joueurs et forment probablement la meilleure équipe au monde en ce moment. C’est un gros défi pour nous, mais aussi une excellente opportunité de prouver ce dont on est capables. On devra travailler fort et tout donner afin de pouvoir sortir du match avec la tête haute, peu importe le résultat.»