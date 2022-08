«J’ai appris à jouer avec des hommes» - Alexis Lafrenière

QUÉBEC – Durant les dernières séries éliminatoires, Alexis Lafrenière a acquis de l’expérience qui, croit-il, l’aidera à atteindre un autre niveau cette année.

Le «trio des jeunes» qu’il formait avec Kaapo Kakko et Filip Chytil a aidé les Rangers à atteindre la finale de l’Association de l’Est. New York s’est incliné en six rencontres contre le Lightning de Tampa Bay.

Le Québécois a récolté neuf points, dont deux buts, lors du rendez-vous printanier. L’attaquant de 6 pi et 2 po et près de 200 lb s’est fait remarquer par son intensité et sa capacité à distribuer les coups d’épaule.

«J’ai appris à jouer avec des hommes, c’est ce que j’ai le plus amélioré, a dit Lafrenière au cours de sa rencontre avec les médias au dernier Pro-Am Gagné-Bergeron. Tu dois être prêt chaque soir et tu dois élever ton jeu à un autre niveau.»

«Les séries, c’est une "game" simple et physique, a-t-il précisé. J’ai seulement essayé de jouer mon style. On avait une bonne complicité sur notre trio. Ç’a été plate de perdre en troisième ronde, mais c’était un beau parcours pour nous. Ça me donne confiance pour la saison prochaine. On a une équipe semblable et les mêmes vétérans. Ça regarde bien pour nous. Il va falloir continuer de jouer de la même façon qu’en séries.»

Le premier choix du repêchage de 2020 veut certes jouer un rôle important dans la Grosse Pomme cette saison.

«Je veux en faire plus encore pour l’équipe, a fait savoir l’attaquant qui aura 21 ans en octobre. Peu importe ma ligne, je vais être prêt.»

Trouba, un choix facile

Lafrenière avait également de bons mots pour le défenseur Jacob Trouba. L’Américain est dernièrement devenu le 28e capitaine de l’histoire de la formation.

«C’est un très bon choix, a-t-il indiqué. C’est un choix assez facile, même s’il y avait quelques bons candidats. C’est un leader qui est toujours là pour défendre ses coéquipiers. Il joue de la bonne façon. À l’extérieur de la patinoire, c’est un pro. [...] Il n’hésite pas à prendre le contrôle et à dire son opinion pendant les rencontres d’équipe.»