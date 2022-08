Fernando Tatis fils suspendu 80 matchs

Les Padres de San Diego ont appris une bien mauvaise nouvelle, vendredi, alors que le joueur d’arrêt-court Fernando Tatis fils purgera une suspension de 80 matchs pour avoir enfreint la politique du baseball majeur relative à l’utilisation de drogues permettant d’améliorer les performances.

La vedette de la formation californienne a reçu un test positif au Clostebol, a confirmé le baseball majeur. Tatis ratera ainsi le reste de la saison régulière, les séries éliminatoires et même une partie du début de la prochaine saison.

Il s’agit d’un coup dur pour les Padres, qui avaient fondé beaucoup d’espoirs dans leur quête d’une Série mondiale à la date limite des transactions, en acquérant Juan Soto à gros prix, des Nationals de Washington.

C’est un coup d’autant plus dur pour le club de San Diego, puisque l’athlète de 23 ans s’approchait de plus en plus d’un retour au jeu, lui qui a raté l’ensemble de la campagne 2022 parce qu’il se remettait d’une opération au poignet gauche.

La saison dernière, en 130 matchs, dont plusieurs joués malgré qu’il était incommodé par une blessure, le fils de l’ancien des Expos de Montréal a réussi un impressionnant total de 42 longues balles, un sommet dans la Ligue nationale, en plus de produire 97 points.