Cincinnati: un tableau difficile pour «FAA» et Shapovalov

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov devront rapidement effacer l'ardoise à la suite de leur élimination à l’Omnium Banque Nationale, eux qui auront droit à une entrée en matière assez brusque au Masters de Cincinnati.

Le tournoi de la série ATP 1000 débutera dimanche et devrait compter sur une sélection de têtes de série presque identique à celle de Montréal.

L’Espagnol Rafael Nadal, qui a fait l’impasse sur l’Omnium Banque Nationale, sera toutefois de la partie dans le bas du tableau. Il affrontera le gagnant du duel entre Borna Coric et un joueur qualifié au deuxième tour.

Dans cette même portion du tableau se trouve «FAA», qui se remet d’une cuisante défaite face à Casper Ruud en quarts de finale au parc Jarry. Le Québécois devra rapidement se redresser puisqu’il croisera le fer avec le Kazakh Alexander Bublik (41e raquette mondiale) ou l’Australien Alex de Minaur (21e) au deuxième tour.

Auger-Aliassime pourrait aussi croiser le fer avec l’Italien Jannik Sinner (12e) en ronde des 16.

La tâche ne sera pas mince non plus pour Denis Shapovalov, qui ne fait pas office de tête de série en vertu de son 22e rang mondial. S’il parvient à écarter d’entrée de jeu l’ancien numéro 3 mondial Grigor Dimitrov, il pourrait devoir répéter cet exploit contre la première tête de série du tournoi, Daniil Medvedev, en ronde des 16.

Parmi les duels de premier tour les plus captivants dans le tableau masculin, la confrontation entre l’Américain Frances Tiafoe, 24e au monde, et l’Italien Matteo Berretini, 14e, devrait attirer les regards.

On s’attend aussi à un match relevé entre la jeune sensation danoise Holger Rune (26e) et le Britannique Cameron Norrie (11e).

Notons qu'en raison de son statut vaccinal, le Serbe Novak Djokovic est contraint de faire l'impasse sur cette compétition présentée en Ohio. Il a été remplacé dans le tableau principal par le Français Benjamin Bonzi.

Un dernier tour de piste relevé pour Serena Williams

Du côté des dames, la légendaire Serena Williams - qui a récemment annoncé qu’elle prendrait sa retraite après l’Omnium des États-Unis - ne se frottera à nul autre qu’Emma Raducanu au premier tour à Cincinnati.

Cette dernière, championne en titre à Flushing Meadows, vit toutefois une guigne de la deuxième année sur le circuit de la WTA. En 2022, elle n’a jamais franchi les quarts de finale en 13 tournois.

La gagnante de leur duel sera attendue par Victoria Azarenka ou Kaia Kanepi.

La Canadienne Bianca Andreescu devra quant à elle battre l’Italienne Camila Giorgi, 29e joueuse mondiale, pour affronter l’Américaine Jessica Pegula (7e) au deuxième tour.

De son côté, Leylah Fernandez devra être alerte d’entrée de jeu contre la Russe Ekaterina Alexandrova (28e). Cela lui permettrait de mettre la table pour un rendez-vous potentiel avec l’ex-numéro 1 mondiale Naomi Osaka (39e) au tour suivant. La Montréalaise se trouve dans la même portion de tableau que l’Estonienne Anna Kontaveit (2e).