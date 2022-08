Un départ difficile pour Alena Sharp en Irlande du Nord

Seule Canadienne à participer à l’Invitation ISPS Handa World, disputée en Irlande du Nord cette semaine, Alena Sharp n’a pas connu le départ espéré, jeudi.

La native de Hamilton a remis une carte de 74 (+2) au Massereene Golf Club (MAS). Après un premier fanion cauchemardesque, où elle a commis un double boguey, Sharp a vécu une journée en montagnes russes. Elle a réussi quatre oiselets et autant de bogueys.

Il faut préciser que ce tournoi n’est pas des plus orthodoxes. Organisé conjointement par le DP World Tour, le Ladies European Tour et le LPGA Tour, il se déroule sur deux parcours. Ainsi, les golfeuses visitent aussi le Galgorm Castle Golf Club (GAL), alternant entre les rondes.

Notons aussi que la normale au MAS est de 72, et d’un coup de plus au GAL. La meneuse de l’événement, l’Américaine Amanda Doherty (-6) a disputé sa première ronde sur ce dernier parcours. Ainsi, elle détient une avance d’un coup sur deux de ses plus proches poursuivantes qui ont d’abord visité le MAS, Emily Kristine Perderson et Lauren Coughlin, même si elles ont aussi frappé la balle 67 fois jeudi.

L’Anglaise Georgia Hall et l’Irlandaise Leona Maguire font aussi partie du peloton en deuxième position à -5, elles qui ont entamé leur tournoi au GAL.