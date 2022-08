Robin Lehner manquera toute la saison 2022-2023

Le gardien des Golden Knights de Vegas Robin Lehner manquera la totalité de la prochaine saison, car il subira une opération à la hanche, a annoncé son équipe, jeudi.

La nature précise de la blessure ennuyant le Suédois n’a pas été dévoilée. La durée de sa convalescence demeure indéterminée.

Pour les Knights, il s’agit d’un dur coup avant même le début du camp d’entraînement en septembre. Devant le filet, le club mise également sur Laurent Brossoit, Logan Thompson et Michael Hutchinson. Le premier d’entre eux a porté l’uniforme des Knights dans 24 joutes en 2021-2022 et a affiché un taux d’efficacité inférieur à ,900. Le second a disputé 19 matchs de saison régulière, également à Vegas, tandis que le troisième n’a joué que deux rencontres de la Ligue nationale, chez les Maple Leafs de Toronto, passant le plus clair de son temps dans la Ligue américaine.

Lehner, 31 ans, a présenté un dossier de 23-17-2, une moyenne de buts alloués de 2,83 et un taux d’efficacité de ,907 au cours de la dernière campagne, qui s’est terminée par une exclusion des séries éliminatoires. Au terme du calendrier régulier, il a été opéré à l’épaule pour traiter une blessure subie en février.