Les meilleurs golfeurs au pays ont rendez-vous

Les meilleurs golfeurs du pays sont à Victoriaville cette semaine pour disputer la Coupe Canada. Pour les amateurs, c'est l'occasion rêvée de voir des professionnels à l'œuvre.

La première ronde a été disputée jeudi. Jusqu'à dimanche, 156 joueurs de partout au Canada et des États-Unis lutteront pour la Coupe Canada.

«C’est la crème de la crème! À l’exception de l’Omnium canadien de la PGA, vous ne verrez pas meilleur calibre ailleurs au pays», a dit le directeur de l’événement, Jerry Séguin.

Depuis quelques années, le niveau de jeu des golfeurs québécois se rapproche de plus en plus de l'élite.

«Nous avons quelques joueurs qui cognent à la porte de la PGA, comme Étienne Papineau de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est ici cette semaine. La structure est beaucoup plus solide qu’elle était il y a 5 ou 10 ans», a indiqué le directeur des tournois à Golf Québec, Éric Couture.

Selon Jerry Séguin, l’occasion est belle pour les amateurs de golf.

«Les gens peuvent venir voir les golfeurs et les suivre directement sur le terrain derrière eux, on peut les entendre interagir entre eux, a-t-il mentionné. L’admission est gratuite, c’est vraiment une opportunité unique.»

Ce tournoi sert de vitrine exceptionnelle pour le Club de golf de Victoriaville, mais assurer la parfaite condition du terrain est un défi pour l’organisation.

«Nos employés travaillent fort et on a investi dans de nouveaux équipements, a expliqué le directeur général du club, Alain Danault. On se fait une fierté d’avoir toujours les meilleures conditions pour que la visite soit heureuse quand elle passe chez nous.»

«On est toujours bien reçu ici, presque comme dans la PGA, a souligné le golfeur Jérôme Blais. La compétition est relevée, les conditions sont fantastiques et l’accueil est chaleureux. Pour les professionnels, c’est un très bel événement.»