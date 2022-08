Les Capitales remportent leur série

Au lendemain d’une cuisante défaite de 9 à 3 face aux ValleyCats de Tri-City, les Capitales de Québec se sont repris de belle façon en enlevant les honneurs de la série, jeudi, grâce à une victoire de 11 à 5 au Stade Canac.

Si les hommes de Patrick Scalabrini ont peiné à faire le tour des sentiers mercredi, ce fut une tout autre histoire dans le duel du jour. Une septième manche de cinq points leur a d’ailleurs permis de clouer le cercueil des visiteurs.

Le releveur Brett Hanewich a accordé cinq points produits sur quatre coups sûrs durant cette manche. T.J. White a lancé le bal avec un ballon-sacrifice productif, puis Kyle Crowl, avec un double, et Josh Sears, avec un simple, ont tous deux ajouté deux points au compteur.

Appelé en renfort de Codie Paiva en septième manche, Ian Codina a dû pousser un soupir de soulagement après avoir assisté aux prouesses offensives de ses coéquipiers. Il avait permis aux visiteurs de réduire l’écart à un point en septième en allouant trois points et autant de coups sûrs.

Plus tôt dans la rencontre, le lanceur partant des visiteurs, Austin Faith, a semblé perdre foi en ses habiletés - et en ses coéquipiers. En début de troisième manche, il a accordé un simple à Josh Sears et une passe gratuite à Yoelkis Guibert, et a vu le joueur de troisième but Pavin Parks commettre deux erreurs défensives consécutives, envoyant Spears et Guibert au marbre.

Jeffry Parra est ensuite venu déposer la cerise sur le gâteau en cognant une longue balle de deux points pour porter l’avance des siens à 5 à 0.

Les ValleyCats s’étaient ensuite réveillés grâce à la longue balle de deux points de Brad Zunica aux dépens de Paiva, lui qui a permis deux points mérités sur cinq coups sûrs en six manches.

Les Capitales se dirigeront dès vendredi vers la capitale canadienne pour affronter les Titans d’Ottawa dans le cadre d’une série de trois duels.