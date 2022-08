La NBA retire le numéro de Bill Russell

La NBA honorera de manière appropriée le légendaire Bill Russell, décédé dimanche à l’âge de 88 ans, en retirant son numéro 6 au travers de la ligue.

L’ancien des Celtics de Boston deviendra ainsi le premier joueur de l’histoire de ce circuit à recevoir pareil honneur, lui qui s’est largement distingué pour ses exploits sur le parquet, mais aussi pour les barrières sociales qu’il a abattues.

«Le succès inégalé de Bill Russell sur le parquet et son rôle novateur d’activiste pour les droits civiques méritent d’être reconnus de manière unique et historique, a déclaré le commissaire de la NBA Adam Silver. Retiré de façon permanente, son numéro 6 à travers la NBA permettra de reconnaître à jamais l’illustre carrière de Bill.»

Il ne fait aucun doute que Russell est l’un des plus grands champions de tous les temps, tous sports confondus, lui qui a gagné 11 championnats de la NBA en 13 saisons, en plus de recevoir cinq titres du joueur le plus utile et d’être nommé 12 fois pour le match des étoiles.

Sur le plan social, il est devenu le premier entraîneur-chef noir dans la NBA, et même le premier parmi les cinq grandes ligues sportives nord-américaines, aidant les siens à remporter deux championnats comme joueur-entraîneur. Il a aussi marché avec Martin Luther King fils pour le mouvement américain des droits civiques, militant pour faire avancer la cause des Noirs. Russell s’est même vu remettre la médaille présidentielle de la Liberté en 2010, le plus grand honneur pouvant être remis à un civil.

«C’est un honneur considérable pour l’un des plus grands champions à n’avoir jamais pratiqué ce sport, a ajouté le directeur général de l’Association des joueurs, Tamika Tremaglio. Les actions de Bill, sur et à l’extérieur du terrain, tout au long de sa carrière, ont permis de bâtir les générations futures pour le meilleur et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes fiers de continuer de célébrer sa vie et son héritage partout au travers de la ligue.»

Durant la prochaine campagne, tous les joueurs auront un écusson en l’honneur de Russell cousu sur l’épaule droite de leur uniforme et le parquet de chacune des formations de la NBA sera doté d’un logo en forme de trèfle avec le numéro 6 de Russell à l’intérieur, près du banc réservé aux responsables du cadran, aux abords du terrain.

Les Celtics, avec qui Russell a passé l’ensemble de sa carrière, auront davantage de façons de rappeler la mémoire de la légende, mais elles seront dévoilées ultérieurement.