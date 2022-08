Gordie Dwyer se retrouve du boulot dans la LHJMQ

Remercié par les Sea Dogs de Saint John avant le parcours miraculeux de l’équipe au tournoi de la Coupe Memorial de 2022, l’entraîneur Gordie Dwyer s’est retrouvé du boulot dans les Maritimes, cette fois avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

Le Néo-Brunswickois a accepté jeudi un contrat de quatre ans et agira comme entraîneur-chef et directeur général.

«Je suis honoré et excité par l’opportunité qui m’est présentée de diriger le Titan d’Acadie-Bathurst. Je suis ravi de me joindre à l’organisation et à la communauté d’Acadie-Bathurst et j’ai hâte de participer à un camp d’entraînement compétitif», a déclaré l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey par voie de communiqué.

Dwyer, 44 ans, a mené les Sea Dogs à une excellente fiche de 47-17-4 la saison dernière, mais l’élimination de l’équipe au premier tour des séries éliminatoires a entraîné son congédiement surprise.

Avant d’être engagé par Saint John il y a un an, l’ancien du Canadien de Montréal a entraîné des équipes de la Ligue continentale et de la Ligue nationale suisse de 2015 à 2019. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a aussi dirigé le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard et les Islanders de Charlottetown.