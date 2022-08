Coupe Laver : l’équipe européenne est complète

Le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas évolueront au sein de la formation européenne qui affrontera l’Équipe Monde à la Coupe Laver de tennis, du 23 au 25 septembre à Londres.

Les deux hommes joindront ainsi leurs efforts à ceux de Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray au sein du groupe dirigé par le capitaine Bjorn Borg. Dans le camp adverse, le Québécois Félix Auger-Aliassime sera l’un des principaux éléments sous la main de John McEnroe. Celui-ci misera également sur les Américains Taylor Fritz et Jack Sock, ainsi que sur l’Argentin Diego Schwartzman. Il doit annoncer ses deux dernières sélections prochainement pour cet événement qui sera diffusé à la chaîne TVA Sports le mois prochain.

Du côté du Vieux-Continent, Tsitsipas et Ruud constitueront des armes redoutables, car ils occupent respectivement les cinquième et septième échelons mondiaux. Ils en seront dans l’ordre à leur troisième et deuxième participation. Avec Nadal (troisième) et Djokovic (sixième), Borg aura sous la main quatre membres du top 10 du circuit de l’ATP.

«C’est une formation extraordinaire. Stefanos et Casper sont à l’avant du groupe des joueurs de la nouvelle génération, a déclaré le capitaine européen selon des propos rapportés par Euro Sport. Tous deux ont excellé dans les compétitions de la Coupe Laver et je ne doute pas qu’ils profiteront de l’occasion de se lever aux côtés du Big Four.»

L’Europe a gagné les quatre confrontations depuis la création de la Coupe Laver dont la première présentation a eu lieu en 2017. L’an dernier à Boston, les vainqueurs avaient écrasé le Monde 14 à 1.